Всего будет обработано 50 общественных территорий
В Улан-Удэ начали проводить противоклещевую обработку парков и скверов. Всего в этом сезоне планируется обработать 50 общественных территорий. Работы выполняет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии».
Первая акарицидная «атака» на клещей прошла в Октябрьском районе. Специалисты обработали две общественные территории: сквер ДК «Забайкальский» по ул. Совхозная и сквер у мемориала «Воинам, погибшим от ран в госпиталях Улан-Удэ» в микрорайоне имени Горького. Специальный раствор распылили на траву, деревья и кустарники. Всего в этом районе обработают 16 общественных территорий.
- Мы используем экологически безопасные препараты, которые хорошо себя зарекомендовали в борьбе с клещами. При распылении они наносятся мелкодисперсно на растительность, образуя на растительности плёнку, которая не позволяет в дальнейшем развиваться клещам, – сообщил заведующий отделением дезинфекции «Центра гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора Бурятии Алдар Бадмаев.
В Советском районе для обработки определено 15 мест. Помимо парков и скверов в зону обработки входят территории на о. Комсомольский и о. Богородский, а также набережная от Удинского моста до ТРЦ «Пионер».
В Железнодорожном районе специалисты проведут акарицидную обработку на 19 объектах. В том числе, футбольное поле на Верхней Березовке, экологическая тропа базы «Снежинка» до Этнографического музея и т. д., сообщили в комитете городского хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии клещи покусали уже 58 человек, в том числе 20 детей.
В Улан-Удэ начали «атаку» на клещей
Общество, Фото:
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