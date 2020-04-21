Не исключён вариант, что россиянам придётся сидеть дома до июня
В России, вероятно, будет продлён режим самоизоляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.
- Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса, - пишет издание.
Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
Также возможен другой сценарий продления режима – до середины мая. Если коронавирус продолжит активно распространяться, то не исключено, что самоизоляцию продлят и вовсе до 1 июня.
20 апреля президент России Владимир Путин предупредил граждан, что пик распространения коронавируса в стране ещё не пройден. По словам главы государства, сейчас необходимо сделать все, чтобы сгладить этот пик и сократить срок прохождения через так называемое плато, отмечает «Лента. Ру».
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта Владимир Путин обратился в россиянам и объявил нерабочими днями числа с 28 марта по 5 апреля. Затем он обратился ещё раз, объявив нерабочие дни до 30 апреля.
По данным на 20 апреля в России выявлен 47 121 случай заболевания коронавирусом, 3 446 человек выздоровело, 405 человек умерло. Проведено 2,05 млн. тестов.
В Бурятии на 21 апреля число случаев заражения коронавирусом резко взлетело до 153. Установлен рекорд – 28 новых случаев за минувшие сутки.
Режим самоизоляции в России решили продлить
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