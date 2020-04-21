Улан-удэнец ограбил прохожего

Молодой человек попросил телефон для звонка и сбежал



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже в Октябрьском районе.



Предварительно установлено, что в конце марта 25-летний отобрал телефон у 48-летнего прохожего, который вместе со знакомым шёл по улице. Злоумышленник попросил телефон, чтобы позвонить, и с чужим имуществом скрылся.



Злоумышленника задержали полицейские. Украденный гаджет у него изъят и возвращён владельцу.



Известно, что ранее молодой человек был судим за тяжкие преступления: имущественного характера, а также против жизни и здоровья.



За грабёж возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

