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Улан-удэнец ограбил прохожего

Улан-удэнец ограбил прохожего
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодой человек попросил телефон для звонка и сбежал

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже в Октябрьском районе.

Предварительно установлено, что в конце марта 25-летний отобрал телефон у 48-летнего прохожего, который вместе со знакомым шёл по улице. Злоумышленник попросил телефон, чтобы позвонить, и с чужим имуществом скрылся.

Злоумышленника задержали полицейские. Украденный гаджет у него изъят и возвращён владельцу.

Известно, что ранее молодой человек был судим за тяжкие преступления: имущественного характера, а также против жизни и здоровья.

За грабёж возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
грабёж
 
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