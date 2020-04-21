Молодой человек попросил телефон для звонка и сбежал
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже в Октябрьском районе.
Предварительно установлено, что в конце марта 25-летний отобрал телефон у 48-летнего прохожего, который вместе со знакомым шёл по улице. Злоумышленник попросил телефон, чтобы позвонить, и с чужим имуществом скрылся.
Злоумышленника задержали полицейские. Украденный гаджет у него изъят и возвращён владельцу.
Известно, что ранее молодой человек был судим за тяжкие преступления: имущественного характера, а также против жизни и здоровья.
За грабёж возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец ограбил прохожего
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