Мужчина купил поддельные документы через интернет
Улан-удэнец признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».
В судебном заседании установлено, что в феврале 2018 года житель Улан-Удэ в Интернете приобрёл у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение, заплатив 25 тысяч рублей. Документ был доставлен покупателю по почте.
В августе 2019 года автомобиль под управлением горожанина остановили полицейские. При проверке документов мужчина предъявил поддельные водительские права. Удостоверение изъято сотрудниками ГИБДД.
Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.
Материалы по факту изготовления поддельного документа орган дознания выделил в отдельное производство для проведения расследования, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Улан-удэнец получил срок за покупку поддельных водительских прав
Общество, Фото:
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