Улан-удэнец получил срок за покупку поддельных водительских прав

Мужчина купил поддельные документы через интернет



Улан-удэнец признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».



В судебном заседании установлено, что в феврале 2018 года житель Улан-Удэ в Интернете приобрёл у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение, заплатив 25 тысяч рублей. Документ был доставлен покупателю по почте.



В августе 2019 года автомобиль под управлением горожанина остановили полицейские. При проверке документов мужчина предъявил поддельные водительские права. Удостоверение изъято сотрудниками ГИБДД.



Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.



Материалы по факту изготовления поддельного документа орган дознания выделил в отдельное производство для проведения расследования, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

