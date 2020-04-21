В финал «Живой классики» вышли три школьника из Бурятии

Финал состоится в мае онлайн



В Бурятии состоялся региональный финал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика- 2020». Выступления участников оценивали известные журналисты, писатели, актёры, филологи. Трое финалистов будут представлять Бурятию во всероссийском финале самого масштабного литературного проекта страны для детей и подростков.



В этом году было принято решение изменить формат конкурса из-за непростой эпидемической ситуации в стране. Во всех регионах организовали онлайн туры. Лучшими юными чтецами Бурятии стали Татьяна Токарева и Александра Синегрибова из Улан-Удэ, а также Виктория Лысенко их Заиграевского района. Они продолжат бороться за звание лучшего чтеца страны во всероссийском финале, который состоится 16 мая и пройдёт в формате онлайн.



- Онлайн финал - это не компромисс, это вызов. Мы попробуем таким образом привлечь к голосованию максимальное количество зрителей, обеспечить участникам небывалое количество болельщиков, а само шоу провести в телевизионном формате, - отметила президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова.



В этом году жюри конкурса возглавит народный артист России, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев. Так же выступление ребят будут оценивать Арина Шарапова, Олеся Судзиловская, Анатолий Белый, Ирина Пегова, Яна Поплавская, Станислав Дужников, Ксения Алферова, Леонид Бичевин, Антон Шагин, Яна Чурикова, Тутта Ларсен, Юлия Ауг, сообщили в Фонде конкурса юных чтецов «Живая классика».



