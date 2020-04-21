30-летний житель Бурятии сдал кровь более 40 раз

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Бурятии насчитали шесть тысяч доноров



20 апреля в России отметили Национальный день донора. В этот праздник приняли поздравления те, кто безвозмездно сдаёт кровь и её компоненты во благо спасения жизни других людей. Донорская кровь – это ценный ресурс как при плановом лечении, так и при оказании неотложной помощи. Благодаря ей пациенты с опасными для жизни патологиями могут жить дольше и иметь более высокое качество жизни. Донорская кровь необходима при сложных медицинских и хирургических процедурах и играет важнейшую роль при оказании акушерской и перинатальной помощи.



- Дорогие доноры, поздравляем вас с Национальным днём донора! Благодаря вам Служба крови Бурятии из года в год заготавливает необходимый объём донорской крови. Это тот запас, который позволяет пациентам, находящимся в тяжёлом состоянии, получить шанс вернуть, казалось бы, навсегда потерянное здоровье, сохранить жизнь. Желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости и позитивного настроя! Мы благодарим вас за то, что несмотря ни на какие обстоятельства, вы всегда приходите на помощь! – говорит главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева.



В Бурятии насчитывается более шести тысяч доноров, 2175 из них являются почётными донорами России. Самому молодому почётному донору России в Бурятии на сегодня 30 лет.



Чтобы получить это звание, необходимо сдать кровь безвозмездно 40 раз, либо 60 раз сдать кровь с компонентами, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.

