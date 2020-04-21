В Бурятии насчитали шесть тысяч доноров
20 апреля в России отметили Национальный день донора. В этот праздник приняли поздравления те, кто безвозмездно сдаёт кровь и её компоненты во благо спасения жизни других людей. Донорская кровь – это ценный ресурс как при плановом лечении, так и при оказании неотложной помощи. Благодаря ей пациенты с опасными для жизни патологиями могут жить дольше и иметь более высокое качество жизни. Донорская кровь необходима при сложных медицинских и хирургических процедурах и играет важнейшую роль при оказании акушерской и перинатальной помощи.
- Дорогие доноры, поздравляем вас с Национальным днём донора! Благодаря вам Служба крови Бурятии из года в год заготавливает необходимый объём донорской крови. Это тот запас, который позволяет пациентам, находящимся в тяжёлом состоянии, получить шанс вернуть, казалось бы, навсегда потерянное здоровье, сохранить жизнь. Желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости и позитивного настроя! Мы благодарим вас за то, что несмотря ни на какие обстоятельства, вы всегда приходите на помощь! – говорит главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева.
В Бурятии насчитывается более шести тысяч доноров, 2175 из них являются почётными донорами России. Самому молодому почётному донору России в Бурятии на сегодня 30 лет.
Чтобы получить это звание, необходимо сдать кровь безвозмездно 40 раз, либо 60 раз сдать кровь с компонентами, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.
30-летний житель Бурятии сдал кровь более 40 раз
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии насчитали шесть тысяч доноров
Конкурс на лучшую поделку прошёл в ИК-2
Помещения будут доступны и для забайкальцев, у которых нет возможности изолироваться дома
На трассах в Бурятии в Иркутской области появятся новые светофоры, дорожные знаки и освещение
Конкурс пройдёт в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Бурятия
Участок зарос кустарниками на 84%
После уничтожения целей танкисты установили дымовую завесу для прикрытия
Почти 200 млн рублей выделены из дальневосточной субсидии
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 апреля по республике преимущественно без осадков
На следующий день он попытался украсть 50 плиток шоколада из другого магазина
Также перенесены сроки акции «Марш парков» и конкурса «Мир заповедной природы»
Разряды получили 4 спортсмена
Лучшие стихи войдут в сборник «Ступени»
В Баунтовском районе Бурятии для подготовки к зиме в период с 20 по 25 апреля начинаются масштабные ремонтные работы, в том числе с отключением электроэнергии с 22 по 24 апреля 2020 г.
Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов