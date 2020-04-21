Помещения будут доступны и для забайкальцев, у которых нет возможности изолироваться дома
Люди, приезжающие из Москвы в Забайкальский край и не имеющие здесь регистрацию, будут определены в обсерваторы на две недели. Такие меры принимаются с 18 апреля согласно постановлению краевого правительства о введении ограничительных мероприятий.
Такие помещения также будут доступны для приезжих забайкальцев, у которых нет возможности изолироваться на две недели по месту жительства, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», у прибывших в Бурятию из Москвы или Санкт-Петербурга с недавних пор обязательно берут анализ на коронавирус. Пробы берут в первые и десятые сутки со дня прибытия.
В Забайкалье приезжающих без регистрации из Москвы отправят в обсерваторы
Общество, Фото:
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