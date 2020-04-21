В Улан-Удэ на трассе «Байкал» установят светофор с кнопкой

На трассах в Бурятии в Иркутской области появятся новые светофоры, дорожные знаки и освещение



Работы по повышению уровня безопасности дорожного движения федеральные дорожники в Бурятии и Иркутской области ведут постоянно. На 2020 год запланирован целый комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности.



Для привлечения внимания водителей к нерегулируемым пешеходным переходам дорожники установят современные светофоры типа Т-7 с жёлтым мигающим сигналом. Их монтаж запланирован в городе Байкальск Иркутской области, а также в селе Брянск, селе Калинишна, посёлке Иволгинск Бурятии. Светофоры с кнопкой вызова появятся в Улан-Удэ на пересечении федеральной трассы Р-258 «Байкал» с улицы Кабанская и в селе Иволгинск.



Кроме того, дорожники оборудуют электроосвещением автобусные остановки и пешеходные переходы на федеральных трассах в Слюдянском районе Иркутской области, а также в Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском, Иволгинском и Кяхтинском районах Бурятии.



На участках трассы Р-258 «Байкал» специалисты построят 8,4 км металлического барьерного ограждения и пешеходное ограждение.



На всей подведомственной сети федеральных автодорог появятся более 2,5 тысяч новых дорожных знаков.



В 2019 году в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае обновлено свыше 150 км дорог, в планах на 2020 год — ещё свыше 145 километров, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

