На трассах в Бурятии в Иркутской области появятся новые светофоры, дорожные знаки и освещение
Работы по повышению уровня безопасности дорожного движения федеральные дорожники в Бурятии и Иркутской области ведут постоянно. На 2020 год запланирован целый комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности.
Для привлечения внимания водителей к нерегулируемым пешеходным переходам дорожники установят современные светофоры типа Т-7 с жёлтым мигающим сигналом. Их монтаж запланирован в городе Байкальск Иркутской области, а также в селе Брянск, селе Калинишна, посёлке Иволгинск Бурятии. Светофоры с кнопкой вызова появятся в Улан-Удэ на пересечении федеральной трассы Р-258 «Байкал» с улицы Кабанская и в селе Иволгинск.
Кроме того, дорожники оборудуют электроосвещением автобусные остановки и пешеходные переходы на федеральных трассах в Слюдянском районе Иркутской области, а также в Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском, Иволгинском и Кяхтинском районах Бурятии.
На участках трассы Р-258 «Байкал» специалисты построят 8,4 км металлического барьерного ограждения и пешеходное ограждение.
На всей подведомственной сети федеральных автодорог появятся более 2,5 тысяч новых дорожных знаков.
В 2019 году в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае обновлено свыше 150 км дорог, в планах на 2020 год — ещё свыше 145 километров, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В Улан-Удэ на трассе «Байкал» установят светофор с кнопкой
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии насчитали шесть тысяч доноров
Конкурс на лучшую поделку прошёл в ИК-2
Помещения будут доступны и для забайкальцев, у которых нет возможности изолироваться дома
На трассах в Бурятии в Иркутской области появятся новые светофоры, дорожные знаки и освещение
Конкурс пройдёт в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Бурятия
Участок зарос кустарниками на 84%
После уничтожения целей танкисты установили дымовую завесу для прикрытия
Почти 200 млн рублей выделены из дальневосточной субсидии
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 апреля по республике преимущественно без осадков
На следующий день он попытался украсть 50 плиток шоколада из другого магазина
Также перенесены сроки акции «Марш парков» и конкурса «Мир заповедной природы»
Разряды получили 4 спортсмена
Лучшие стихи войдут в сборник «Ступени»
В Баунтовском районе Бурятии для подготовки к зиме в период с 20 по 25 апреля начинаются масштабные ремонтные работы, в том числе с отключением электроэнергии с 22 по 24 апреля 2020 г.
Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов