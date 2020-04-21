В Бурятии за лучшее прозаическое произведение вручат миллион

Конкурс пройдёт в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Бурятия



Минкультуры Бурятии объявило конкурс на создание литературного произведения. Творческое состязание пройдёт в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Бурятия в 2023 году.



- Конкурс проводится в целях создания современным автором масштабного прозаического произведения, призванного художественно осмыслить историю республики. Тем самым, жители могут внести значимый вклад в культурное пространство региона, - отметили в министерстве.



В конкурсе могут принять участие как профессиональные, так и начинающие писатели. Самое главное - чтобы они были старше 18 лет.



Конкурс пройдёт в два этапа. В первом участвуют синопсисы и отрывки. В результате будут отобраны три победителя. Во втором этапе участвуют только полностью завершённые произведения победителей первого этапа.



Приём работ для участия в первом этапе: со дня объявления конкурса министерством культуры Бурятии до 15 июня 2020 года. Объявление победителей первого этапа: 15 июня 2020 года.



Срок сдачи полностью завершённых произведений: до 1 декабря 2021 года. Объявление победителя: 15 января 2022 года.



Призовой фонд первого этапа - 300 тысяч рублей. Победитель конкурса получает 1 млн рублей в 2022 году.

