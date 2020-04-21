Конкурс пройдёт в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Бурятия
Минкультуры Бурятии объявило конкурс на создание литературного произведения. Творческое состязание пройдёт в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Бурятия в 2023 году.
- Конкурс проводится в целях создания современным автором масштабного прозаического произведения, призванного художественно осмыслить историю республики. Тем самым, жители могут внести значимый вклад в культурное пространство региона, - отметили в министерстве.
В конкурсе могут принять участие как профессиональные, так и начинающие писатели. Самое главное - чтобы они были старше 18 лет.
Конкурс пройдёт в два этапа. В первом участвуют синопсисы и отрывки. В результате будут отобраны три победителя. Во втором этапе участвуют только полностью завершённые произведения победителей первого этапа.
Приём работ для участия в первом этапе: со дня объявления конкурса министерством культуры Бурятии до 15 июня 2020 года. Объявление победителей первого этапа: 15 июня 2020 года.
Срок сдачи полностью завершённых произведений: до 1 декабря 2021 года. Объявление победителя: 15 января 2022 года.
Призовой фонд первого этапа - 300 тысяч рублей. Победитель конкурса получает 1 млн рублей в 2022 году.
В Бурятии за лучшее прозаическое произведение вручат миллион
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участок зарос кустарниками на 84%
После уничтожения целей танкисты установили дымовую завесу для прикрытия
Почти 200 млн рублей выделены из дальневосточной субсидии
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 апреля по республике преимущественно без осадков
На следующий день он попытался украсть 50 плиток шоколада из другого магазина
Всего с 20 апреля по 9 мая выйдет 15 видеолекций
Также перенесены сроки акции «Марш парков» и конкурса «Мир заповедной природы»
Разряды получили 4 спортсмена
Лучшие стихи войдут в сборник «Ступени»
В Баунтовском районе Бурятии для подготовки к зиме в период с 20 по 25 апреля начинаются масштабные ремонтные работы, в том числе с отключением электроэнергии с 22 по 24 апреля 2020 г.
Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов
В преддверии летних каникул общественники призывают взрослых и детей нарисовать правила интернет-безопасности
Владелец забыл закрыть ячейку на ключ
Православные военные отпраздновали Пасху
Сегодня 1073 семьи уже смогли получить продуктовые наборы