В Бурятии выписали штраф за кустарники

Участок зарос кустарниками на 84%



В Бурятии государственный инспектор управления Россельхознадзора провёл проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 74 га, расположенного в Еравнинском районе.



В ходе проверки было выявлено нарушение земельного законодательства: участок зарос кустарниковой растительностью на 84% (62 га).



В отношении собственника надела составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, выдано предписание. Вынесено постановление об оплате административного штрафа в размере 20 000 рублей, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





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