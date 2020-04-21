В Бурятии выписали штраф за кустарники

Участок зарос кустарниками на 84%
В Бурятии государственный инспектор управления Россельхознадзора провёл проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 74 га, расположенного в Еравнинском районе.
В ходе проверки было выявлено нарушение земельного законодательства: участок зарос кустарниковой растительностью на 84% (62 га).
В отношении собственника надела составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, выдано предписание. Вынесено постановление об оплате административного штрафа в размере 20 000 рублей, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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