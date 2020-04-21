В Бурятии танкисты уничтожили бронетехнику «противника»

После уничтожения целей танкисты установили дымовую завесу для прикрытия



В Бурятии на полигоне Бурдуны экипажи танков Т-72Б в ходе контрольной проверки за зимний период обучения уничтожили группу танков условного противника. Военные выполнили стрельбы в условиях сложной тактической обстановки с применением всего комплекса вооружения боевых машин.



Танкисты отработали такие элементы огневой подготовки, как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника, на дистанциях от 500 до 1,2 тыс. метров



После уничтожения всех целей и выхода на заданный рубеж экипажи танков установили дымовую завесу для прикрытия отхода.



- В ходе выполнения боевых стрельб экипажи тренировались в вождении боевых машин по пересеченной местности, обнаружению, наведению вооружения и уничтожению целей в условиях динамично меняющейся обстановки, а также в слаженности действий при ведении боя в составе подразделений, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

