Почти 200 млн рублей выделены из дальневосточной субсидии
С потеплением возобновлены работы по масштабной реконструкции музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева в Улан-Удэ.
– Выполнены работы по устройству основания фундаментной плиты. Ведутся работы по армированию, устройству каркасов колонн, – сообщили в комитете по строительству администрации города.
В новом корпусе будут созданы современные условия для получения полноценного образования детей. Здесь разместятся кабинеты дополнительного образования, зал для хореографии, костюмерная мастерская, спортивный зал с раздевалками и душевыми, художественная мастерская, буфет и серверная.
Средства выделены в рамках единой дальневосточной субсидии в размере 199 млн рублей.
Музыкально-гуманитарный лицей с углублённым изучением предметов эстетической направленности посещают более тысячи детей от 7 до 17 лет. Учащиеся ежегодно становятся лауреатами престижных международных, всероссийских, республиканских конкурсов и олимпиад, смотров. В 2018 году лицей получил звание «Лучшее образовательное учреждение Республики Бурятия», внесён в Общенациональный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» и зарегистрирован в Еврорегистре Европейской организации качества и имеет высокий рейтинг у родителей.
Строительство нового корпуса лицея планируют завершить до 25 декабря 2020 года.
В Улан-Удэ с теплом возобновили реконструкцию музыкального лицея
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