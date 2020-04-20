В Бурятии начаты масштабные ремонтные работы

В Баунтовском районе Бурятии для подготовки к зиме в период с 20 по 25 апреля начинаются масштабные ремонтные работы, в том числе с отключением электроэнергии с 22 по 24 апреля 2020 г.



В течение трёх дней с 9.00 до 18.00 будет ограничено электроснабжение жителей сёл Багдарин, Романовка, Северный, Маловский, Амалат, Россошино, Монгой.



Для обеспечения социально значимых объектов будет запущена газотурбинная электростанция в п. Багдарин. Электростанция будет запускаться по графику согласованному с муниципальным образованием с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 и обеспечит электроэнергией районный центр села Багдарин.



За эти три дня энергетики заменят дефектную изоляцию и выполнят переустановку опор в болотистой местности на воздушной линии 110 кВ. Эта линия обеспечивает снабжение электроэнергией всего Баунтовского района, от её технического состояния зависит электроснабжение более 3.700 жителей. В ремонтных работах будет задействовано около 50 специалистов Россети Сибирь в Бурятии и 18 единиц техники.



Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.



Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») – дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.



В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).



С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8-800-220-0-220.

