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Первую партию сухпайков для неполных семей доставили в районы Бурятии

Первую партию сухпайков для неполных семей доставили в районы Бурятии
Общество, 
Сегодня 1073 семьи уже смогли получить продуктовые наборы

Первая партия продуктовых наборов для одиноких родителей доставлена в районы республики. Всего в 18 районов Бурятии ушло 5759 наборов. Сегодня 1073 семьи уже смогли их получить, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения республики.

Ранее по поручению главы Бурятии семьям, состоящим из единственного родителя, было решено выдать продуктовый наборна каждого ребёнка в семье. 

Главное условие - семья должна состоять на учёте в органах социальной защиты населения и получать пособие на ребёнка в возрасте от 0 до 7 лет и от 16 до 18 лет.

Ранее в министерстве уточняли, что таких семей в республике чуть больше 10 тысяч. В них воспитываются 12,4 тысяч детей.

- Одинокие родители – это, чаще всего, матери, чей ребёнок рождён вне брака, и отцовство юридически не установлено, то есть в свидетельстве о рождении ребёнка в графе отец стоит прочерк. Мера поддержки одноразовая и предусмотрена для родителей, чьи дети не ходят в школу и поэтому не получили продуктовые наборы, предусмотренные для школьников, получающих льготное питание в образовательных учреждениях. Возраст детей-получателей от 0 до 7 лет и от 16 до 18 лет, - поясняли в пресс-службе минсоцзащиты региона.

Списки семей уже сформированы территориальными отделами социальной защиты населения Бурятии.

Набор включает продукты длительного срока хранения. Это крупы, тушёнка, сахар, растительное масло, молоко и т.д. Всего 18 наименований, в том числе 6 позиций – это продукция местных производителей.

Стоимость одного набора – 1140 рублей. Всего из фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии выделено 14,2 млн. рублей.

За выходные сформированы 4,9 тыс. наборов. В течение недели все наборы будут вручены адресатам по утверждённым спискам. Вручать будут специалисты отделов соцзащиты совместно с администрациями сельских поселений и городских районов.
коронавирус продукты питания социальная поддержка
 
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