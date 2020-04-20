Сегодня 1073 семьи уже смогли получить продуктовые наборы
Первая партия продуктовых наборов для одиноких родителей доставлена в районы республики. Всего в 18 районов Бурятии ушло 5759 наборов. Сегодня 1073 семьи уже смогли их получить, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения республики.
Ранее по поручению главы Бурятии семьям, состоящим из единственного родителя, было решено выдать продуктовый наборна каждого ребёнка в семье.
Главное условие - семья должна состоять на учёте в органах социальной защиты населения и получать пособие на ребёнка в возрасте от 0 до 7 лет и от 16 до 18 лет.
Ранее в министерстве уточняли, что таких семей в республике чуть больше 10 тысяч. В них воспитываются 12,4 тысяч детей.
- Одинокие родители – это, чаще всего, матери, чей ребёнок рождён вне брака, и отцовство юридически не установлено, то есть в свидетельстве о рождении ребёнка в графе отец стоит прочерк. Мера поддержки одноразовая и предусмотрена для родителей, чьи дети не ходят в школу и поэтому не получили продуктовые наборы, предусмотренные для школьников, получающих льготное питание в образовательных учреждениях. Возраст детей-получателей от 0 до 7 лет и от 16 до 18 лет, - поясняли в пресс-службе минсоцзащиты региона.
Списки семей уже сформированы территориальными отделами социальной защиты населения Бурятии.
Набор включает продукты длительного срока хранения. Это крупы, тушёнка, сахар, растительное масло, молоко и т.д. Всего 18 наименований, в том числе 6 позиций – это продукция местных производителей.
Стоимость одного набора – 1140 рублей. Всего из фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии выделено 14,2 млн. рублей.
За выходные сформированы 4,9 тыс. наборов. В течение недели все наборы будут вручены адресатам по утверждённым спискам. Вручать будут специалисты отделов соцзащиты совместно с администрациями сельских поселений и городских районов.
Первую партию сухпайков для неполных семей доставили в районы Бурятии
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