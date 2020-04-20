Инженерам предстоит проверить исправность всех механизмов
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии военные инженеры мотострелкового соединения вновь установят понтонную переправу через горную реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино для оказания помощи местным жителям.
Сейчас военнослужащие готовят технику и понтонные звенья к совершению марша протяжённостью 150 километров.
Инженерам предстоит проверить исправность всех механизмов понтонно-мостового парка, натяжные тросы, лебедки, транспортировочные крепления береговых и речных звеньев, смазать шарниры понтонных звеньев, с помощью специального воздушного компрессора проверить целостность понтонов.
- На место установки моста планируется доставить 18 понтонных звеньев на 18-ти специальных военных машинах повышенной проходимости КрАЗ-255Б. После проведения необходимых расчетов, на месте будет принято решение, сколько звеньев необходимо установить. Для наращивания переправы в случае подъема уровня воды в реке во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.
Уже третий год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу, которая является единственным способом переправы. Существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки.
При эксплуатации переправы военные организуют круглосуточное дежурство, будут ежедневно контролировать его состояние. В частности, будут производиться визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке, так как скорость течения горной реки в районе переправы составляет около 1,2 километра в час.
В Бурятии военные готовятся к установке понтонного моста
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