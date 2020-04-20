 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Апреля

19 Апреля

Популярное

В Бурятии военные готовятся к установке понтонного моста

В Бурятии военные готовятся к установке понтонного моста
Общество, 
Инженерам предстоит проверить исправность всех механизмов

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии военные инженеры мотострелкового соединения вновь установят понтонную переправу через горную реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино для оказания помощи местным жителям.

Сейчас военнослужащие готовят технику и понтонные звенья к совершению марша протяжённостью 150 километров.

Инженерам предстоит проверить исправность всех механизмов понтонно-мостового парка, натяжные тросы, лебедки, транспортировочные крепления береговых и речных звеньев, смазать шарниры понтонных звеньев, с помощью специального воздушного компрессора проверить целостность понтонов.

- На место установки моста планируется доставить 18 понтонных звеньев на 18-ти специальных военных машинах повышенной проходимости КрАЗ-255Б. После проведения необходимых расчетов, на месте будет принято решение, сколько звеньев необходимо установить. Для наращивания переправы в случае подъема уровня воды в реке во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.

Уже третий год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу, которая является единственным способом переправы. Существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки.

При эксплуатации переправы военные организуют круглосуточное дежурство, будут ежедневно контролировать его состояние. В частности, будут производиться визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке, так как скорость течения горной реки в районе переправы составляет около 1,2 километра в час.
военнослужащие мост
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии военных накормили пасхальными яйцами и куличами
В Бурятии военных накормили пасхальными яйцами и куличами
Общество, 20.04.2020
Православные военные отпраздновали Пасху


В Бурятии военные готовятся к установке понтонного моста
В Бурятии военные готовятся к установке понтонного моста
Общество, 20.04.2020
Инженерам предстоит проверить исправность всех механизмов
В новом корпусе Нацбиблиотеки Бурятии будет виртуальный концертный зал
В новом корпусе Нацбиблиотеки Бурятии будет виртуальный концертный зал
Общество, 20.04.2020
В открытом доступе для читателей - фонд в более чем 35 тысяч единиц хранения
В Бурятию пришла новая лесопожарная автоцистерна
В Бурятию пришла новая лесопожарная автоцистерна
Общество, 20.04.2020
Машина укомплектована необходимым оборудованием и снаряжением
В Улан-Удэ к 9 мая появится новая подсветка
В Улан-Удэ к 9 мая появится новая подсветка
Общество, 20.04.2020
Засияют три объекта, в том числе два памятника
На трек группы «ХЛЕБ» про Улан-Удэ сняли своеобразный «клип»
На трек группы «ХЛЕБ» про Улан-Удэ сняли своеобразный «клип»
Общество, 20.04.2020
Одни пользователи испытали «испанский стыд», другие называют работу местным «Little Big»
Конкурс «Открой рот» устроят в Бурятии
Конкурс «Открой рот» устроят в Бурятии
Общество, 20.04.2020
Победитель конкурса получит возможность представить республику в Москве
В Улан-Удэ доноры могут сдать кровь по приглашению
В Улан-Удэ доноры могут сдать кровь по приглашению
Общество, 20.04.2020
Доноров из-за пандемии стало меньше, а кровь больницам нужна по-прежнему
В России от коронавируса умерло 405 человек
В России от коронавируса умерло 405 человек
Общество, 20.04.2020
За последние сутки прибавилось более четырёх тысяч больных
В улан-удэнской колонии отменили литургию на Пасху
В улан-удэнской колонии отменили литургию на Пасху
Общество, 20.04.2020
Осуждённые помолились, соблюдая санитарные меры
В Бурятии наступит летняя погода
В Бурятии наступит летняя погода
Общество, 20.04.2020
Уже на этой неделе ожидается +22  
В Улан-Удэ активные отцы трудятся волонтёрами
В Улан-Удэ активные отцы трудятся волонтёрами
Общество, 20.04.2020
Члены Совета отцов раздают маски, продуктовые наборы, отвозят медиков до места работы
Победитель бурятского челленджа «БурМоДэнс» получит подарки
Победитель бурятского челленджа «БурМоДэнс» получит подарки
Общество, 20.04.2020
Победит видео, которое наберёт наибольшее количество лайков
В Забайкалье волонтёры штрафуют поджигателей
В Забайкалье волонтёры штрафуют поджигателей
Общество, 20.04.2020
МЧС совместно с волонтёрами провело рейды по частному сектору и дачным кооперативам

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^