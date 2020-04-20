В новом корпусе Нацбиблиотеки Бурятии будет виртуальный концертный зал

В открытом доступе для читателей - фонд в более чем 35 тысяч единиц хранения
В Улан-Удэ откроется новый корпус Национальной библиотеки Бурятии. Строительство корпуса, а также подземного книгохранилища и перехода к старому зданию велось с 2016 года. На эти цели было выделено 614 млн рублей по федеральной целевой программе «Развитие культуры и туризма» и из республиканского бюджета.
В новом шестиэтажном корпусе Национальной библиотеки, получившем название Литер «Б», разместились: абонемент, каталожный зал, учебный компьютерный класс, региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, музыкальная гостиная, зал литературы по культуре и искусству, отдел библиографии и краеведения, центр доступа к социально значимой информации, общий читальный зал, сектор оцифровки и отдел редкой и ценной книги.
- Библиотека станет более открытой для читателей. В открытом доступе для читателей - фонд в более чем 35 тысяч единиц хранения. На удобных стеллажах им представлены как классические произведения, так и новинки современной художественной литературы. Объединенный читальный зал предоставит доступ к актуальным периодическим изданиям, отраслевой литературе, - рассказали в пресс-службе минкультуры Бурятии.
В музыкальной гостиной на 120 мест установлены рояль и конференц-система. Здесь в рамках национального проекта «Культура» откроется виртуальный концертный зал, который порадует всех меломанов республики возможностью в режиме онлайн прослушать концертные программы из ведущих концертных залов России.
В новом здании продолжит работу «Музей книги», где будут проходить выставки и экскурсии. Порадует читателей обзорная площадка на крыше шестого этажа, где для посетителей откроется вид на центральную часть Улан-Удэ.
Новые технологии создадут все необходимые условия для полноценной работы с информацией. Телелифт доставит документы на любой этаж здания, установлено оборудование для сканирования книг и документов. В зале «Литературы по культуре и искусству» установлены кабинки для индивидуального прослушивания раритетных пластинок.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее неравнодушные улан-удэнцы помогали библиотеке с переездом – студенты, волонтёры и читатели перемещали книги из залов, выстроившись в длинные цепочки и передавая книги из рук в руки
В новом корпусе Нацбиблиотеки Бурятии будет виртуальный концертный зал
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