Машина укомплектована необходимым оборудованием и снаряжением
В Баргузинский район Бурятии поступила новая лесопожарная автоцистерна. С помощью техники лесники доставляют людей, специальное оборудование, воду и грузы к месту тушения пожаров в условиях бездорожья.
Машина изготовлена таким образом, чтобы обеспечить максимально успешное выполнение задач по тушению лесных пожаров. Среди особенностей автомобиля следует отметить повышенную проходимость, облегченную раму и усиленный защитный каркас.
- Машина укомплектована всем необходимым оборудованием и снаряжением: воздуходувка, лопаты, ранцевые лесные огнетушители и многое другое, тогда как автоцистерна старого образца могла перевозить только воду, - поделился механик Баргузинского лесхоза Сергей Смирнов.
Обновление автопарка лесхозов республики продолжается в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов». В этом году автопарк лесопожарной техники пополнился тракторами, вездеходами, автомобилями повышенной проходимости, бульдозерами и автоцистернами. На эти цели из федерального бюджета в 2020 году выделено 121,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятию пришла новая лесопожарная автоцистерна
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