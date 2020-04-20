В Бурятию пришла новая лесопожарная автоцистерна

Машина укомплектована необходимым оборудованием и снаряжением



В Баргузинский район Бурятии поступила новая лесопожарная автоцистерна. С помощью техники лесники доставляют людей, специальное оборудование, воду и грузы к месту тушения пожаров в условиях бездорожья.



Машина изготовлена таким образом, чтобы обеспечить максимально успешное выполнение задач по тушению лесных пожаров. Среди особенностей автомобиля следует отметить повышенную проходимость, облегченную раму и усиленный защитный каркас.



- Машина укомплектована всем необходимым оборудованием и снаряжением: воздуходувка, лопаты, ранцевые лесные огнетушители и многое другое, тогда как автоцистерна старого образца могла перевозить только воду, - поделился механик Баргузинского лесхоза Сергей Смирнов.



Обновление автопарка лесхозов республики продолжается в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов». В этом году автопарк лесопожарной техники пополнился тракторами, вездеходами, автомобилями повышенной проходимости, бульдозерами и автоцистернами. На эти цели из федерального бюджета в 2020 году выделено 121,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.





