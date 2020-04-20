Победитель конкурса получит возможность представить республику в Москве
В Бурятии в режиме онлайн 25 апреля в 18:00 в рамках ежегодной всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-2020» пройдёт конкурс по чтению вслух «Открой рот», сообщает пресс-служба минкультуры республики.
Прародителем конкурса является владелец новосибирского книжного магазина Михаил Фаустов. Именно он придумал чемпионат по неподготовленному чтению книг вслух «Открой рот» со своими правилами, турнирной сеткой и своей жизнью.
В этом году чемпионат оказался под угрозой срыва, но по заявлению организаторов: «Когда хорошие люди читают хорошие книги, им не страшна никакая зараза».
25 апреля Михаил Фаустов лично проведёт Региональный этап чемпионата в Улан-Удэ в режиме онлайн.
Жюри выберет того, кто пополнит список xемпионов сезона 2019-2020, получит приз от издательства «Альпина нон-фикшн» и представит Бурятию в Москве на всероссийском финале «Открой рот».
В жюри чемпионата по чтению вслух «Открой рот» войдут: директор театра кукол «Ульгэр» - Баирма Дашидоржиева, блогер и ведущий программы «Максимальный эффект» - Максим Дашинимаев и Алена Байбородина – актриса русского драматического театра имени Бестужева.
Зарегистрироваться и принять участие в состязании по чтению вслух может любой житель республики. Регистрация для участников: https://www.biblioring.ru/join
Возрастное ограничение – 18+
Конкурс «Открой рот» устроят в Бурятии
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