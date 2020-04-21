В Улан-Удэ до +5 тепла

На следующий день он попытался украсть 50 плиток шоколада из другого магазина

В Баунтовском районе Бурятии для подготовки к зиме в период с 20 по 25 апреля начинаются масштабные ремонтные работы, в том числе с отключением электроэнергии с 22 по 24 апреля 2020 г.