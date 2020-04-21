По данным Бурятского гидрометцентра, 21 апреля по республике преимущественно без осадков
Ветер северо-западный 5-10, местами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, местами 14-19 мороза, днём 4-9 тепла, местами 0-5 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10, днём 8-13 м/с. Температура ночью 6-8 мороза, днём 3-5 тепла.
В Улан-Удэ до +5 тепла
Общество, Фото:
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