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В Улан-Удэ до +5 тепла

В Улан-Удэ до +5 тепла
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 апреля по республике преимущественно без осадков

Ветер северо-западный 5-10, местами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, местами 14-19 мороза, днём 4-9 тепла, местами 0-5 мороза.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10, днём 8-13 м/с. Температура ночью 6-8 мороза, днём 3-5 тепла.
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