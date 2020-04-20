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В России от коронавируса умерло 405 человек

В России от коронавируса умерло 405 человек
Общество, 
За последние сутки прибавилось более четырёх тысяч больных

За последние сутки в России выявлено 4 268 случаев заболевания коронавирусом. Всего - 47 121 случай заболевания, 3 446 человек выздоровело, 405 человек умерло.

Проведено 2,05 млн. тестов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сохраняется напряжённая обстановка с коронавирусом. На 20 апреля в республике 125 заражённых, 38 из них вылечились, 2 пациентки скончались, остальные проходят лечение.

В Иркутской области 71 случай заболевания коронавирусом. 56 человек госпитализировано, 7 из них – из обсерваторов. 12 пациентов выздоровело, трое скончались.

В Забайкальском крае 55 случаев заражения, Четверо уже выписано из больниц.

коронавирус
 
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