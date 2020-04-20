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В Забайкалье волонтёры штрафуют поджигателей

В Забайкалье волонтёры штрафуют поджигателей
Общество, 
МЧС совместно с волонтёрами провело рейды по частному сектору и дачным кооперативам

В Забайкальском крае для более эффективного выявления и наказания поджигателей главное управление МЧС края пригласило волонтеров принять участие в противопожарных рейдах. В мероприятии приняли участие более ста человек, 45 квадроциклов и 67 внедорожников.

Рейды прошли по частному жилому сектору, дачным кооперативам и лесным массивам, прилегающим к населенным пунктам. По результатам совместной работы, в отношении виновных лиц было составлено 28 протоколов, нарушители правил пожарной безопасности понесут административную ответственность в виде штрафов на общую сумму 30 000 рублей.

Данные о нарушителях передали в лесхозы для составления протоколов за нарушения запрета на посещение лесов и в полицию для привлечения к ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Всего с начала года удалось добиться снижения количества степных пожаров на 450 случаев. За нарушение требований пожарной безопасности, в отношении граждан составлено 430 протоколов на общую сумму более 765 тысяч рублей.

В отношении лиц, виновных в возникновении природных пожаров, составлено 75 протоколов по ст. 20.4 КоАП РФ на общую сумму 336 000 рублей. По результатам рассмотрения сообщений о лесных пожарах возбуждено 13 уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.


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