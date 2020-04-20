В Забайкалье волонтёры штрафуют поджигателей

МЧС совместно с волонтёрами провело рейды по частному сектору и дачным кооперативам



В Забайкальском крае для более эффективного выявления и наказания поджигателей главное управление МЧС края пригласило волонтеров принять участие в противопожарных рейдах. В мероприятии приняли участие более ста человек, 45 квадроциклов и 67 внедорожников.



Рейды прошли по частному жилому сектору, дачным кооперативам и лесным массивам, прилегающим к населенным пунктам. По результатам совместной работы, в отношении виновных лиц было составлено 28 протоколов, нарушители правил пожарной безопасности понесут административную ответственность в виде штрафов на общую сумму 30 000 рублей.



Данные о нарушителях передали в лесхозы для составления протоколов за нарушения запрета на посещение лесов и в полицию для привлечения к ответственности за нарушение режима самоизоляции.



Всего с начала года удалось добиться снижения количества степных пожаров на 450 случаев. За нарушение требований пожарной безопасности, в отношении граждан составлено 430 протоколов на общую сумму более 765 тысяч рублей.



В отношении лиц, виновных в возникновении природных пожаров, составлено 75 протоколов по ст. 20.4 КоАП РФ на общую сумму 336 000 рублей. По результатам рассмотрения сообщений о лесных пожарах возбуждено 13 уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.





