Жителям Бурятии рекомендуют молчать в автобусах

Роспотребнадзор дал рекомендации, как вести себя в общественном транспорте в условиях пандемии
Управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило о простых правилах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 в общественном транспорте.
В общественном месте, в том числе в транспорте, необходимо в обязательном порядке надевать защитную маску. Руки следует обработать антисептиком до и после поездки или надевать перчатки.
- Избегайте лишних соприкосновений, не прикасайтесь руками к лицу (рту, носу, глазам); избегайте тесного контакта, старайтесь не разговаривать с пассажирами; При выборе места соблюдайте максимальную дистанцию друг от друга и желательно в шахматном порядке, - призвали в управлении Роспотребнадзора.
Желательно открывать окна и верхний люк в салоне, если погодные условия позволяют это сделать.
Желательно оплачивать за проезд по безналичному расчёту или без сдачи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 125 случаев заболевания коронавирусом. В том числе 38 человек, которые завершили лечение и выписались из больницы. Также учитываются две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, вторая – 14 апреля. В стационарах 85 пациентов.
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Общество, Фото:
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