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«Библионочь» впервые пройдёт в Улан-Удэ онлайн

«Библионочь» впервые пройдёт в Улан-Удэ онлайн
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятие будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В этом году всероссийская акция «Библионочь» впервые пройдет в Интернете. Свою виртуальную площадку готовит и Национальная библиотека Бурятии. Основная площадка будет располагаться в социальной сети ВКонтакте.

- Сложившаяся ситуация не повод отказываться от проведения популярной и многим полюбившейся акции «Библионочь». Скорее наоборот – возможность привнести что-то новое в уже знакомое мероприятие. Как для нас, так и для всей России, это первый опыт такой массовой онлайн-акции, - заявила директор Национальной библиотеки Бурятии Людмила Гармаева.

Программа онлайн-мероприятий включает лекции, прямые трансляции, познавательные статьи, викторины и конкурсы, мастер-классы, интервью с интересными людьми и даже концертный зал онлайн.

- Библионочь изначально создавалась и всегда позиционировалась как развлекательная ежегодная акция. Но в этом году тема мероприятия носит серьёзный характер. Поэтому мы постарались построить программу таким образом, чтобы она была максимально познавательной и, в тоже время, интересной и простой в запоминании. Цель акции – сохранить и передать информацию о событиях тех времён современными цифровыми способами, - прокомментировала заместитель директора Национальной библиотеки Бурятии Рита Щербакова.

Уже с 23 апреля Национальная библиотека начнёт публиковать свои виртуальные мероприятия. Интерактивная часть Библионочи – прямые эфиры, ответы на комментарии и обсуждения – состоится в субботу 25 апреля с 12.00 до 22.00 (по местному времени).

Возрастное ограничение – 12+

библионочь коронавирус
 
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