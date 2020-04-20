«Библионочь» впервые пройдёт в Улан-Удэ онлайн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятие будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне



В этом году всероссийская акция «Библионочь» впервые пройдет в Интернете. Свою виртуальную площадку готовит и Национальная библиотека Бурятии. Основная площадка будет располагаться в социальной сети ВКонтакте.



- Сложившаяся ситуация не повод отказываться от проведения популярной и многим полюбившейся акции «Библионочь». Скорее наоборот – возможность привнести что-то новое в уже знакомое мероприятие. Как для нас, так и для всей России, это первый опыт такой массовой онлайн-акции, - заявила директор Национальной библиотеки Бурятии Людмила Гармаева.



Программа онлайн-мероприятий включает лекции, прямые трансляции, познавательные статьи, викторины и конкурсы, мастер-классы, интервью с интересными людьми и даже концертный зал онлайн.



- Библионочь изначально создавалась и всегда позиционировалась как развлекательная ежегодная акция. Но в этом году тема мероприятия носит серьёзный характер. Поэтому мы постарались построить программу таким образом, чтобы она была максимально познавательной и, в тоже время, интересной и простой в запоминании. Цель акции – сохранить и передать информацию о событиях тех времён современными цифровыми способами, - прокомментировала заместитель директора Национальной библиотеки Бурятии Рита Щербакова.



Уже с 23 апреля Национальная библиотека начнёт публиковать свои виртуальные мероприятия. Интерактивная часть Библионочи – прямые эфиры, ответы на комментарии и обсуждения – состоится в субботу 25 апреля с 12.00 до 22.00 (по местному времени).



Возрастное ограничение – 12+



