Разряды получили 4 спортсмена
Ориентировщикам из Кабанского, Прибайкальского и Мухоршибирского районов Бурятии присвоены разряды «Кандидат в мастера спорта РФ» по спортивному ориентированию.
Разряды присвоены: Елене Котовой и Денису Ягодину из Кабанского района, Сергею Хмелеву из Прибайкальского района, Андрею Юрьеву из Мухоршибирского района, сообщили в группе Ориентировщики Бурятии.
Ориентировщики Бурятии получили разряды КМС
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