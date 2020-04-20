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Ориентировщики Бурятии получили разряды КМС

Ориентировщики Бурятии получили разряды КМС
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Разряды получили 4 спортсмена

Ориентировщикам из Кабанского, Прибайкальского и Мухоршибирского районов Бурятии присвоены разряды «Кандидат в мастера спорта РФ» по спортивному ориентированию.

Разряды присвоены: Елене Котовой и Денису Ягодину из Кабанского района, Сергею Хмелеву из Прибайкальского района, Андрею Юрьеву из Мухоршибирского района, сообщили в группе Ориентировщики Бурятии.
спорт
 
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