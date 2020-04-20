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В Улан-Удэ открылась запись в новый детсад

В Улан-Удэ открылась запись в новый детсад
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В отдалённом микрорайоне открылся «Колобок»

Новый детский сад №3 «Колобок» на 280 мест в микрорайоне Сокол в Улан-Удэ теперь есть в электронной системе. Поэтому те родители, чьи дети ещё не посещают детский сад, но стоят в очереди, могут внести изменения в своё заявление.

Сделать это можно двумя способами. Так, можно заполнить заявление и направить скан-копию по электронной почте odo@ulan-ude-eg.ru. Необходимо обязательно указать контактный телефон для уточнения информации.

Также изменения можно внести на портале sad.obr03.ru. Это может сделать только родитель, подавший первичное заявление. Родитель должен иметь подтверждённую учётную запись портала государственных услуг.

Здание детского сада на 280 мест в Соколе администрация Улан-Удэ приобрела в марте 2020 года. Его строительство велось по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева. На эти цели федеральный бюджет направил более 305,7 млн рублей.

Всего в 2019 году администрация города приобрела 10 детских садов на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Общее количество мест - 2490. Все 10 детских садов открыты в первом квартале 2020 года.
детские сады
 
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