В Бурятии проходит конкурс «Заповедная игрушка»

Также перенесены сроки акции «Марш парков» и конкурса «Мир заповедной природы»



В связи со сложившейся тяжёлой эпидемической ситуацией по всему миру основные сроки акции «Марш парков» переносятся на осень - третья декада сентября – первая декада октября 2020 года. Срок приёма работ на конкурс «Мир заповедной природы» продлён до 24 августа, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



- Тем не менее, даже находясь дома, каждый желающий может принять участие в акции в поддержку особо охраняемых природных территорий. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» предлагает поучаствовать в новом конкурсе декоративно-прикладного творчества «Заповедная игрушка». Принимаются игрушки, выполненные в различных техниках и из различных материалов, кроме пластика, - уточнили сотрудники «Заповедного Подлеморья».



Творческие работы можно отправлять до 22 мая 2020 года. Организационные вопросы, касающиеся участия в конкурсе, можно задать сотрудникам отдела экологического просвещения по телефону 8(30131) 91-5-78 или через электронную почту: ecopros@pdmr.ru.

