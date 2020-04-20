 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Апреля

19 Апреля

Популярное

В Бурятии проходит конкурс «Заповедная игрушка»

В Бурятии проходит конкурс «Заповедная игрушка»
Общество,  Фото:pixabay.com
Также перенесены сроки акции «Марш парков» и конкурса «Мир заповедной природы»

В связи со сложившейся тяжёлой эпидемической ситуацией по всему миру основные сроки акции «Марш парков» переносятся на осень - третья декада сентября – первая декада октября 2020 года. Срок приёма работ на конкурс «Мир заповедной природы» продлён до 24 августа, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

- Тем не менее, даже находясь дома, каждый желающий может принять участие в акции в поддержку особо охраняемых природных территорий. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» предлагает поучаствовать в новом конкурсе декоративно-прикладного творчества «Заповедная игрушка». Принимаются игрушки, выполненные в различных техниках и из различных материалов, кроме пластика, - уточнили сотрудники «Заповедного Подлеморья».

Творческие работы можно отправлять до 22 мая 2020 года. Организационные вопросы, касающиеся участия в конкурсе, можно задать сотрудникам отдела экологического просвещения по телефону 8(30131) 91-5-78 или через электронную почту: ecopros@pdmr.ru.
заповедник конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ориентировщики Бурятии получили разряды КМС
Ориентировщики Бурятии получили разряды КМС
Общество, 20.04.2020
Разряды получили 4 спортсмена
В Бурятии начаты масштабные ремонтные работы
Общество, 20.04.2020
В Баунтовском районе Бурятии для подготовки к зиме в период с 20 по 25 апреля начинаются масштабные ремонтные работы, в том числе с отключением электроэнергии с 22 по 24 апреля 2020 г.
Финалистов Всероссийской олимпиады школьников признают призёрами
Финалистов Всероссийской олимпиады школьников признают призёрами
Общество, 20.04.2020
Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов
Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков
Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков
Общество, 20.04.2020
В преддверии летних каникул общественники призывают взрослых и детей нарисовать правила интернет-безопасности
В Бурятии военных накормили пасхальными яйцами и куличами
В Бурятии военных накормили пасхальными яйцами и куличами
Общество, 20.04.2020
Православные военные отпраздновали Пасху


Первую партию сухпайков для неполных семей доставили в районы Бурятии
Первую партию сухпайков для неполных семей доставили в районы Бурятии
Общество, 20.04.2020
Сегодня 1073 семьи уже смогли получить продуктовые наборы
В Бурятии военные готовятся к установке понтонного моста
В Бурятии военные готовятся к установке понтонного моста
Общество, 20.04.2020
Инженерам предстоит проверить исправность всех механизмов
В новом корпусе Нацбиблиотеки Бурятии будет виртуальный концертный зал
В новом корпусе Нацбиблиотеки Бурятии будет виртуальный концертный зал
Общество, 20.04.2020
В открытом доступе для читателей - фонд в более чем 35 тысяч единиц хранения
В Бурятию пришла новая лесопожарная автоцистерна
В Бурятию пришла новая лесопожарная автоцистерна
Общество, 20.04.2020
Машина укомплектована необходимым оборудованием и снаряжением
В Улан-Удэ к 9 мая появится новая подсветка
В Улан-Удэ к 9 мая появится новая подсветка
Общество, 20.04.2020
Засияют три объекта, в том числе два памятника
На трек группы «ХЛЕБ» про Улан-Удэ сняли своеобразный «клип»
На трек группы «ХЛЕБ» про Улан-Удэ сняли своеобразный «клип»
Общество, 20.04.2020
Одни пользователи испытали «испанский стыд», другие называют работу местным «Little Big»
Конкурс «Открой рот» устроят в Бурятии
Конкурс «Открой рот» устроят в Бурятии
Общество, 20.04.2020
Победитель конкурса получит возможность представить республику в Москве

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^