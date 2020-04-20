Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов
Одиннадцатиклассники, вышедшие в финал Всероссийской олимпиады школьников 2020 года, «автоматом» признаются её призёрами.
По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, те ребята, которые вышли в финал ВСОШ, но не являются выпускниками 11-х классов, получают право участвовать в заключительном этапе олимпиады в 2021 году. При этом им не нужно будет снова проходить школьный, муниципальный или региональный этапы.
В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году от Бурятии должны были принять участие 18 школьников, из них семеро - ученики 11 класса. Школьники должны были показать свои знания по физике, математике, химии, литературе, праву, истории, обществознанию, русскому языку, ОБЖ, физической культуре, информатике, биологии, технологии, экологии, искусству (МХК) и по иностранным языкам.
Трое человек набрали проходные баллы, а 15 учеников стали кандидатами на участие в финале, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
Финалистов Всероссийской олимпиады школьников признают призёрами
Общество, Фото:
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