Финалистов Всероссийской олимпиады школьников признают призёрами

Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов



Одиннадцатиклассники, вышедшие в финал Всероссийской олимпиады школьников 2020 года, «автоматом» признаются её призёрами.



По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, те ребята, которые вышли в финал ВСОШ, но не являются выпускниками 11-х классов, получают право участвовать в заключительном этапе олимпиады в 2021 году. При этом им не нужно будет снова проходить школьный, муниципальный или региональный этапы.



В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году от Бурятии должны были принять участие 18 школьников, из них семеро - ученики 11 класса. Школьники должны были показать свои знания по физике, математике, химии, литературе, праву, истории, обществознанию, русскому языку, ОБЖ, физической культуре, информатике, биологии, технологии, экологии, искусству (МХК) и по иностранным языкам.



Трое человек набрали проходные баллы, а 15 учеников стали кандидатами на участие в финале, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

