Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков

В преддверии летних каникул общественники призывают взрослых и детей нарисовать правила интернет-безопасности



В рамках Весенней недели добра Общественный совет при МВД Бурятии приглашает жителей республики принять участие в конкурсе рисунков и плакатов «Безопасный интернет-детям».



- Интернет - уникальная реальность нашего времени и безграничный мир информации. К сожалению, асоциальные люди по-своему оценили возможности интернета. Во всемирной паутине мы можем столкнуться с кибербуллингом, троллингом и фишингом. Самое время научить интернет-безопасности своих близких. Расскажите о правилах своим родителям, разучите эту тему вместе с детьми, - напомнила член общественного совета при МВД по Бурятия Валентина Буянтуева.



В преддверии летних каникул общественники призывают взрослых и детей нарисовать правила интернет-безопасности. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, а лучшие работы будут использованы при проведении профилактической работы по данному направлению.



Плакаты и рисунки могут быть выполнены в любой технике. А фотографии работ принимаются до 18 мая на электронную почту: mvd03@mvd.gov.ru с пометкой «Конкурс». Необходимо указать ФИО автора и контактный номер телефона, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

