Владелец забыл закрыть ячейку на ключ
Инцидент произошёл в супермаркете в Центральном районе Читы. Покупатель оставил рюкзак в одной из ячеек камеры хранения. В рюкзаке находился сотовый телефон «Сяоми Редми Про» в упаковке, стоимостью девять тысяч рублей. Вернувшись к ячейке, мужчина обнаружил, что вещей нет.
Выяснилось, что потерпевший забыл замкнуть ячейку.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив работников магазина, полицейские установили, что проходивший мимо камер хранения молодой человек увидел открытую ячейку и забрал рюкзак.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту его жительства. Им оказался 19-летний житель села Ксеньевка, который приезжал в Читу к своему знакомому.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции устанавливают место сбыта похищенного имущества, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите сельчанин украл из камеры хранения рюкзак с телефоном
Общество, Фото:
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