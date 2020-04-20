В Чите сельчанин украл из камеры хранения рюкзак с телефоном

Владелец забыл закрыть ячейку на ключ



Инцидент произошёл в супермаркете в Центральном районе Читы. Покупатель оставил рюкзак в одной из ячеек камеры хранения. В рюкзаке находился сотовый телефон «Сяоми Редми Про» в упаковке, стоимостью девять тысяч рублей. Вернувшись к ячейке, мужчина обнаружил, что вещей нет.



Выяснилось, что потерпевший забыл замкнуть ячейку.



Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив работников магазина, полицейские установили, что проходивший мимо камер хранения молодой человек увидел открытую ячейку и забрал рюкзак.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту его жительства. Им оказался 19-летний житель села Ксеньевка, который приезжал в Читу к своему знакомому.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции устанавливают место сбыта похищенного имущества, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

