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Улан-удэнцы вместо изоляции играют в шахматы на улице

Улан-удэнцы вместо изоляции играют в шахматы на улице
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также нарушители режима распивают алкоголь

К 17-му апреля Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел 13 административных дел по ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ, проще говоря, дел о нарушении режима самоизоляции.

- Лица, привлечённые судом к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, находились в том числе за управлением транспортными средством, катаясь по городу, играли в шахматы в сквере «Мэргэн» на бульваре Карла Маркса, распивали на улице спиртные напитки. Это не является жизненной необходимостью для оставления жилья и нахождения на улице, - сообщили в пресс-службе суда.

Во всех случая виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Верховный суд Бурятии в течение 10 дней.

Как сообщал «Байкал-Daily», нарушителей режима самоизоляции останавливают не только полицейские. На улицах также работают специальные мобильные группы, состоящие из представителей органов власти и сотрудника полиции. Они также уполномочены составлять протоколы. На прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что жители «начали расслабляться». Потому теперь профилактических бесед будет по минимуму, начнётся активное штрафование.


самоизоляция коронавирус
 
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