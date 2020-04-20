Также нарушители режима распивают алкоголь
К 17-му апреля Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел 13 административных дел по ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ, проще говоря, дел о нарушении режима самоизоляции.
- Лица, привлечённые судом к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, находились в том числе за управлением транспортными средством, катаясь по городу, играли в шахматы в сквере «Мэргэн» на бульваре Карла Маркса, распивали на улице спиртные напитки. Это не является жизненной необходимостью для оставления жилья и нахождения на улице, - сообщили в пресс-службе суда.
Во всех случая виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Верховный суд Бурятии в течение 10 дней.
Как сообщал «Байкал-Daily», нарушителей режима самоизоляции останавливают не только полицейские. На улицах также работают специальные мобильные группы, состоящие из представителей органов власти и сотрудника полиции. Они также уполномочены составлять протоколы. На прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что жители «начали расслабляться». Потому теперь профилактических бесед будет по минимуму, начнётся активное штрафование.
Улан-удэнцы вместо изоляции играют в шахматы на улице
Общество, Фото:
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