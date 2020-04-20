Театр «Байкал» проведёт первую онлайн-викторину

Игра – собирательный формат программ «Кто хочет стать миллионером», «Слабое звено» и «Сто к одному».



Коллектив театра «Байкал» приглашает зрителей принять участие в онлайн-игре «Антракт» (0+). По правилам, участники должны ответить на девять вопросов, дойти до «несгораемых» этапов и выиграть главный приз. Принять участие в игре может абсолютно любой зритель, вне зависимости от его местонахождения. Для участия необходимо лишь иметь аккаунт в Инстаграме, подключиться к прямому эфиру театра и отправить запрос на подключение.



- Наша игра — это собирательный формат известных телевизионных программ «Кто хочет стать миллионером», «Слабое звено» и «Сто к одному». Названа игра «Антракт», поскольку будет проходить между нашими онлайн-концертами. Кроме того, в антракте люди общаются, обсуждают, делятся новостями, такая возможность будет и у наших участников, - рассказали организаторы.



Стать первым победителем новой онлайн-игры можно уже в понедельник, 20 апреля в 20:00, сообщает пресс-служба театра «Байкал».

