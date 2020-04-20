Экзамены начнутся с 8 июня
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о порядке проведения ЕГЭ и ОГЭ в этом году.
Несмотря на ситуацию с коронавирусом, ЕГЭ пройдёт в очной форме по единому для всей страны расписанию.
- Порядок проведения экзаменов не меняется, будут сохранены меры, которые обеспечивают объективность результатов ЕГЭ и равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы. На экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение социальной дистанции, – информировал министр.
Сроки проведения ЕГЭ в этом году перенесены, планируется, что экзамены начнутся 8 июня. Проект нового расписания размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае необходимости, в зависимости от эпидемиологической ситуации, эти сроки могут быть изменены.
Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов будет проходить только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору в этом году не нужно. Каждый регион проведёт аттестацию в собственные сроки в обозначенный период с 8 июня по 31 июля.
По словам министра, регионам также даётся право установления минимальной границы итоговой аттестации в 9-х классах в зависимости от результатов, которые покажут школьники, – она может быть ниже рекомендуемой на федеральном уровне границы.
Как сообщал «Байкал-Daily», регионам отдали на откуп право решать, заканчивать ли учебный год досрочно. Бурятия от досрочных каникул отказалась.
Школьники Бурятии сдадут ЕГЭ как обычно
Общество, Фото:
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