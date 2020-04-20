Забайкальцы стрессуют из-за коронавируса

На «телефоне доверия» продолжают помогать забайкальцам справиться с боязнью коронавируса



На линию экстренной психологической помощи 8-800-2000-122 поступают звонки от жителей Читы и Забайкальского края. Обратившиеся люди переживают острое эмоциональное состояние в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и распространением короновирусной инфекции как в регионе, так и в целом по миру.



- С 1 по 17 апреля к нам поступило 53 обращения, из них 36 - от взрослых и 17 – от несовершеннолетних детей. Возраст обратившихся от 5 до 67 лет. Чаще всего абоненты говорят о страхе за свою жизнь и здоровье близких людей. Многие выражают недовольство в связи с вынужденной изоляцией, о безработице и отсутствии финансовых возможностей для жизни, - рассказала директор Центра психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Наталья Кузьмина.



Также специалисты отмечают, что дети говорят о страхе смерти, заявляют о сложностях с обучением в домашних условиях и скуке. Люди старшего возраста жалуются на одиночество, страхе выйти на улицу и подавленное состояние.



Все абоненты получают необходимую психолого-педагогическую помощь, направленную на стабилизацию психоэмоционального состояния, укрепление знаний и умений заботы о себе. Педагоги-психологи совместно с абонентами вырабатывают варианты проведения досуга в условиях самоизоляции.



Кроме того, на горячую линию «о детях в трудной жизненной ситуации Забайкальского края» по номеру 8 (3022) 39-95-93 поступило 46 звонков. Треть обращений поступила с информацией о несовершеннолетних детях, находящихся в социально опасном положении. Информация обработана и направлена представителям социальных служб по месту жительства детей, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.



