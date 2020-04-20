 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Апреля

19 Апреля

Популярное

Забайкальцы стрессуют из-за коронавируса

Забайкальцы стрессуют из-за коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
На «телефоне доверия» продолжают помогать забайкальцам справиться с боязнью коронавируса

На линию экстренной психологической помощи 8-800-2000-122 поступают звонки от жителей Читы и Забайкальского края. Обратившиеся люди переживают острое эмоциональное состояние в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и распространением короновирусной инфекции как в регионе, так и в целом по миру.

- С 1 по 17 апреля к нам поступило 53 обращения, из них 36 - от взрослых и 17 – от несовершеннолетних детей. Возраст обратившихся от 5 до 67 лет. Чаще всего абоненты говорят о страхе за свою жизнь и здоровье близких людей. Многие выражают недовольство в связи с вынужденной изоляцией, о безработице и отсутствии финансовых возможностей для жизни, - рассказала директор Центра психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Наталья Кузьмина.

Также специалисты отмечают, что дети говорят о страхе смерти, заявляют о сложностях с обучением в домашних условиях и скуке. Люди старшего возраста жалуются на одиночество, страхе выйти на улицу и подавленное состояние.

Все абоненты получают необходимую психолого-педагогическую помощь, направленную на стабилизацию психоэмоционального состояния, укрепление знаний и умений заботы о себе. Педагоги-психологи совместно с абонентами вырабатывают варианты проведения досуга в условиях самоизоляции.

Кроме того, на горячую линию «о детях в трудной жизненной ситуации Забайкальского края» по номеру 8 (3022) 39-95-93 поступило 46 звонков. Треть обращений поступила с информацией о несовершеннолетних детях, находящихся в социально опасном положении. Информация обработана и направлена представителям социальных служб по месту жительства детей, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

коронавирус психологическая помощь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ коронавирус не остановил стройку военного медцентра
В Улан-Удэ коронавирус не остановил стройку военного медцентра
Общество, 20.04.2020
Строительство военного инфекционного центра не останавливается ни на минуту
Забайкальцы стрессуют из-за коронавируса
Забайкальцы стрессуют из-за коронавируса
Общество, 20.04.2020
На «телефоне доверия» продолжают помогать забайкальцам справиться с боязнью коронавируса
В Улан-Удэ коллектив «инфекционки» креативно поздравил главврача
В Улан-Удэ коллектив «инфекционки» креативно поздравил главврача
Общество, 20.04.2020
Живущие сейчас на работе медики записали ролик с поздравлением Татьяны Сымбеловой
На гостинице «Бурятия» зажглось сердце в честь медиков
На гостинице «Бурятия» зажглось сердце в честь медиков
Общество, 20.04.2020
Акция в поддержку медиков будет проходить каждый вечер
В Улан-Удэ выдают пять литров дезраствора на один дом
В Улан-Удэ выдают пять литров дезраствора на один дом
Общество, 20.04.2020
Сегодня можно будет получить дезинфицирующее средство
В Забайкалье и в Иркутской области растёт число заболевших коронавирусом
В Забайкалье и в Иркутской области растёт число заболевших коронавирусом
Общество, 20.04.2020
Бурятия является антилидером среди соседних регионов по числу заражённых COVID-19
Даши Намдаков создаёт скульптуру Будды для бурятского дацана
Даши Намдаков создаёт скульптуру Будды для бурятского дацана
Общество, 20.04.2020
Скульптура «Будда» - дар родному Чесанскому дацану
В Бурятии температура опускалась до -18
В Бурятии температура опускалась до -18
Общество, 20.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 апреля по республике днём преимущественно без осадков
Куклы «Ульгэра» поучаствовали в челлендже с подушкой
Куклы «Ульгэра» поучаствовали в челлендже с подушкой
Общество, 19.04.2020
К главному развлечению Instagram последнего времени присоединился Бурятский театр «Ульгэр»
Жителям Бурятии запретили посещать кладбища
Жителям Бурятии запретили посещать кладбища
Общество, 19.04.2020
В Родительский день в этом году кладбища посетить не удастся
В Шелехове сносят здание бывшей инфекционной больницы
В Шелехове сносят здание бывшей инфекционной больницы
Общество, 19.04.2020
Финансовое участие в строительстве трёх больниц в Иркутской области окажет Олег Дерипаска.

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^