В Улан-Удэ коллектив «инфекционки» креативно поздравил главврача

Медики республиканской клинической инфекционной больницы поздравили главного врача Татьяну Сымбелову с юбилеем. Они записали короткий ролик, где они в специальных костюмах, масках с розами и пожеланиями на листочках поздравляют Татьяну Сымбелову с днём рождения.
Видео опубликовано в официальном аккаунте главного врача медучреждения и подписано так: «Поздравление коллектива».
Пользователи под постом также активно поздравляют Татьяну Аюшеевну с днём рождения:
«Поздравляю! Терпения Вам! Горжусь, что в Бурятии есть такие врачи. И вашему коллективу удачи, и чтобы эта напасть скорее прошла»
«С днём рождения! Будьте здоровы!»
«Поздравляю вас. И огромное спасибо за ваш труд, самоотверженность и заботу. Благополучия вашим близким и вам»
«До слёз. Бедные врачи и медперсонал, когда распустят всех по домам. Надеюсь, скоро всё закончится»
«Коллектив. Крутые молодцы! А юбиляр вообще супер. Здоровья Вам и терпения! Всех благ! С днём рождения».
Напомним, в больнице лечат пациентов, больных коронавирусом. Изоляция была сделана для 116 медицинских работников: 20 врачей, 57 медсестёр, 39 сотрудников из числа младшего медицинского персонала. Они «поселились» в медучреждении. Оттуда выйдут только спустя две недели после выписки последнего больного. Контакты с ними идут только по телефону или через интернет.