Акция в поддержку медиков будет проходить каждый вечер
Большое сердце зажглось накануне на фасаде гостиницы «Бурятия» в честь всех врачей и медицинских работников, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией.
- Гостиница «Бурятия» поддерживает глобальную акцию, которую проводят отели по всему миру, такие как Hilton, Sheraton, Marriot и другие. Мы выражаем благодарность всем врачам и волонтёрам, подсвечивая окна в форме сердца, символа любви и поддержки, - говорится на официальной странице гостиницы в Facebook.
Сотрудники планируют повторять акцию каждый вечер.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 125 случаев заражения коронавирусом.
Недавно в Бурятии представили ролик, посвящённый работникам республиканской инфекционной больницы, которые находятся на главном фланге борьбы с коронавирусом.
На гостинице «Бурятия» зажглось сердце в честь медиков
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Такое постановление выпустил местный Роспотребнадзор
Бурятия является антилидером среди соседних регионов по числу заражённых COVID-19
Скульптура «Будда» - дар родному Чесанскому дацану
Прокуратура выявила ряд нарушений
Осуждённые занимались по жилым секциям
Суд признал мошенницу виновной
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 апреля по республике днём преимущественно без осадков
К главному развлечению Instagram последнего времени присоединился Бурятский театр «Ульгэр»
В Родительский день в этом году кладбища посетить не удастся
Финансовое участие в строительстве трёх больниц в Иркутской области окажет Олег Дерипаска.
Театр «Байкал» приглашает на виртуальный сольный концерт Б.Баттувшина
«Независимо от коронавируса, все должны переводить бабушек через дорогу», - делится волонтёр
В эти дни талантливый композитор, общественный деятель Виктор Алексеевич Усович принимает поздравления в честь своего 70-летия
Богослужение на Пасху прошло в полупустом храме. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии начала работать новая информационная система мониторинга контактных лиц, находящихся на самоизоляции