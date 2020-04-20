Сегодня можно будет получить дезинфицирующее средство
Сегодня, 20 апреля, МУП «Водоканал» будет выдавать дезинфицирующее средство управляющим организациям и ТСЖ для обработки подъездов домов.
Дезраствор можно получить с 13:00 до 16:00 по адресу: ул. Борсоева, 101. В субботу и воскресенье выдача раствора производиться не будет.
При себе необходимо иметь документы об организации и количестве домов, находящихся в управлении, а также тару под дезинфицирующий раствор.
Выдача раствора из расчёта пять литров на один дом, сообщили в управлении по информационной политике.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы выстраиваются в очереди за дезраствором.
В Улан-Удэ выдают пять литров дезраствора на один дом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Такое постановление выпустил местный Роспотребнадзор
Бурятия является антилидером среди соседних регионов по числу заражённых COVID-19
Скульптура «Будда» - дар родному Чесанскому дацану
Прокуратура выявила ряд нарушений
Осуждённые занимались по жилым секциям
Суд признал мошенницу виновной
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 апреля по республике днём преимущественно без осадков
К главному развлечению Instagram последнего времени присоединился Бурятский театр «Ульгэр»
В Родительский день в этом году кладбища посетить не удастся
Финансовое участие в строительстве трёх больниц в Иркутской области окажет Олег Дерипаска.
Театр «Байкал» приглашает на виртуальный сольный концерт Б.Баттувшина
«Независимо от коронавируса, все должны переводить бабушек через дорогу», - делится волонтёр
В эти дни талантливый композитор, общественный деятель Виктор Алексеевич Усович принимает поздравления в честь своего 70-летия
Богослужение на Пасху прошло в полупустом храме. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии начала работать новая информационная система мониторинга контактных лиц, находящихся на самоизоляции