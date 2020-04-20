Такое постановление выпустил местный Роспотребнадзор
Главный государственный санитарный врач по Бурятии, руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев подписал 17 апреля постановление об очередной мере по борьбе с коронавирусом. Согласно документы, за всеми лицами старше 65 лет и инвалидами рекомендовано проводить еженедельное медицинское наблюдение на дому. А в случае появления симптомов респираторных заболеваний, люди незамедлительно должны быть обследованы на COVID-2019.
- Кроме того, должны быть усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия в учреждениях социальной защиты населения и учреждениях стационарного типа. Это дома ребёнка, детские дома, дома инвалидов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, психоневрологические интернаты и др. Все граждане, проживающие в этих учреждениях, также будут находиться под непрерывным медицинским наблюдением с проведением двукратной термометрии, - заявил Сергей Ханхареев.
Все учреждения должны быть оснащены термометрами, ультрафиолетовыми облучателями рециркуляторного (закрытого) типа, дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты.
Также рекомендовано установить запрет на приём новых пациентов в учреждения, перевод в другие учреждения, и закрепить персонал за каждым учреждением.
- Сегодня только жёсткие меры ограничения помогут остановить распространения инфекции, - подчеркнул Сергей Ханхареев.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии обратился к землякам с просьбой избегать контактов и оставаться дома.
- В особую группу риска входят лица пожилого возраста. Их сложнее лечить, поэтому очень важно обезопасить их от вируса. Убедите своих родителей, бабушек и дедушек оставаться сегодня дома, - призвал Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 125 случаев заражения коронавирусом.
Всем пожилым жителям Бурятии назначили медицинское наблюдение
Общество, Фото:
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