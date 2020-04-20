Бурятия является антилидером среди соседних регионов по числу заражённых COVID-19
По данным оперштаба, в Иркутской области на 20 апреля 71 случай заболевания коронавирусом. 56 человек госпитализировано, 7 из них – из обсерваторов. 12 пациентов выздоровело, трое скончались.
В Забайкальском крае за прошедшие сутки госпитализировано семь человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе на данный момент зарегистрировано 55 лабораторно подтверждённых случаев, из которых восемь – дети.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах.
Четверо уже выписано из больниц, у каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.
В Бурятии 125 случаев заражения коронавирусом. В том числе 38 человек, которые завершили лечение и выписались из больницы. Также учитываются две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, вторая – 14 апреля. В стационарах продолжают лечение 84 пациента. Ещё одного заболевшего сейчас госпитализируют.
В Забайкалье и в Иркутской области растёт число заболевших коронавирусом
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