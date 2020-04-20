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В Забайкалье и в Иркутской области растёт число заболевших коронавирусом

В Забайкалье и в Иркутской области растёт число заболевших коронавирусом
Общество, 
Бурятия является антилидером среди соседних регионов по числу заражённых COVID-19

По данным оперштаба, в Иркутской области на 20 апреля 71 случай заболевания коронавирусом. 56 человек госпитализировано, 7 из них – из обсерваторов. 12 пациентов выздоровело, трое скончались.

В Забайкальском крае за прошедшие сутки госпитализировано семь человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе на данный момент зарегистрировано 55 лабораторно подтверждённых случаев, из которых восемь – дети.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах.

Четверо уже выписано из больниц, у каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.

В Бурятии 125 случаев заражения коронавирусом. В том числе 38 человек, которые завершили лечение и выписались из больницы. Также учитываются две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, вторая – 14 апреля. В стационарах продолжают лечение 84 пациента. Ещё одного заболевшего сейчас госпитализируют.
коронавирус Забайкальский край Иркутская область
 
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