В Бурятии плохо подготовились к пожароопасному сезону

Прокуратура выявила ряд нарушений



Как выяснила прокурорская проверка, в 24 лесничествах Бурятии планы тушения лесных пожаров на 2020 год не соответствовали федеральному законодательству. По представлениям прокуроров районов в планы внесены изменения, к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица. Скорректирован и утверждён сводный план тушения лесных пожаров на территории республики.



- В связи с неукомплектованностью пожарно-химических станций, неисправностью противопожарной техники в текущем году директорам лесхозов прокуроры внесли 13 представлений, объявили 4 предостережения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



К примеру, по иску прокурора Бичурского района в январе 2020 года обеспечено нормативное оснащение пожарно-химической станции лесопожарной техникой: приобретены бульдозер, трактор, два лесопатрульных комплекса.



Пресекались факты неэффективной деятельности лесничеств по контролю за лесопользованием при осмотре мест рубок. Руководителям семи лесничеств внесли представления, в суды направили 83 исковых заявления о понуждении лесопользователей произвести очистку мест от порубочных остатков. Заместителем прокурора республики исполняющему обязанности руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.



Главам муниципальных образований внесены представления в связи с нарушением закона по защите населения и территорий от угрозы перехода лесных пожаров. Отсутствие условий для забора воды из источников наружного водоснабжения на территориях, граничащих с лесным массивом, явилось основанием для судебного понуждения администрации Улан-Удэ к устранению нарушений.



- Всего в текущем году прокурорами в сфере охраны лесов и населённых пунктов от пожаров выявлено свыше 400 нарушений, для их устранения внесено 184 акта реагирования, - заключили в надзорном органе.

