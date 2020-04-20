В Улан-Удэ фитнес-тренер провела онлайн-тренировку для осуждённых

Осуждённые занимались по жилым секциям



Тренер по фитнесу Ольга Коробченко провела онлайн-занятия с осуждёнными женщинами в колонии-поселении №3 УФСИН России по Бурятии.



- Спортивные мероприятия прошли в соответствии с принятыми профилактическими мерами, осуждённые занимались по жилым секциям, - сообщили в пресс-службе учреждения.



Тренер подробно рассказала, как правильно выполнять упражнения, провела разминку, объяснила важность правильного дыхания при нагрузках и показала комплексы упражнений

