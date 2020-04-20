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В Улан-Удэ фитнес-тренер провела онлайн-тренировку для осуждённых

В Улан-Удэ фитнес-тренер провела онлайн-тренировку для осуждённых
Общество,  Фото:pixabay.com
Осуждённые занимались по жилым секциям

Тренер по фитнесу Ольга Коробченко провела онлайн-занятия с осуждёнными женщинами в колонии-поселении №3 УФСИН России по Бурятии.

- Спортивные мероприятия прошли в соответствии с принятыми профилактическими мерами, осуждённые занимались по жилым секциям, - сообщили в пресс-службе учреждения.

Тренер подробно рассказала, как правильно выполнять упражнения, провела разминку, объяснила важность правильного дыхания при нагрузках и показала комплексы упражнений
УФСИН
 
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