Осуждённые занимались по жилым секциям
Тренер по фитнесу Ольга Коробченко провела онлайн-занятия с осуждёнными женщинами в колонии-поселении №3 УФСИН России по Бурятии.
- Спортивные мероприятия прошли в соответствии с принятыми профилактическими мерами, осуждённые занимались по жилым секциям, - сообщили в пресс-службе учреждения.
Тренер подробно рассказала, как правильно выполнять упражнения, провела разминку, объяснила важность правильного дыхания при нагрузках и показала комплексы упражнений
В Улан-Удэ фитнес-тренер провела онлайн-тренировку для осуждённых
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