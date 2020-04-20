Суд признал мошенницу виновной
Жительница Джидинского района Бурятии признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
В судебном заседании установлено, что в 2011 году жительнице села Инзагатуй в связи с рождением четвёртого ребёнка назначено ежемесячное пособие на несовершеннолетнего и ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей. В 2014 году ребёнок удочерён другими родителями. Обвиняемая в орган социальной защиты населения о данном факте не сообщила и до 2018 года получала социальные выплаты.
- Виновной назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов. Суд удовлетворил иск органа социальной защиты о взыскании с осуждённой ущерба, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Многодетная мать в Бурятии незаконно получала пособие
Общество, Фото:
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