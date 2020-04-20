Многодетная мать в Бурятии незаконно получала пособие

Суд признал мошенницу виновной



Жительница Джидинского района Бурятии признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат.



Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.



В судебном заседании установлено, что в 2011 году жительнице села Инзагатуй в связи с рождением четвёртого ребёнка назначено ежемесячное пособие на несовершеннолетнего и ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей. В 2014 году ребёнок удочерён другими родителями. Обвиняемая в орган социальной защиты населения о данном факте не сообщила и до 2018 года получала социальные выплаты.



- Виновной назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов. Суд удовлетворил иск органа социальной защиты о взыскании с осуждённой ущерба, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

