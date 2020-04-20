По данным Бурятского гидрометцентра, 20 апреля по республике днём преимущественно без осадков
Ветер северо-западный 8-13, местами 16-21 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 местами 13-18 мороза, днём 2-7 тепла, местами 2-7 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью 6-8 мороза, днём 2-4 тепла.
В Бурятии температура опускалась до -18
Общество, Фото:
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