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В Бурятии температура опускалась до -18

В Бурятии температура опускалась до -18
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 апреля по республике днём преимущественно без осадков

Ветер северо-западный 8-13, местами 16-21 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 местами 13-18 мороза, днём 2-7 тепла, местами 2-7 мороза.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью 6-8 мороза, днём 2-4 тепла.
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