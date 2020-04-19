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«Человек-оркестр» из Бурятии даст концерт онлайн

«Человек-оркестр» из Бурятии даст концерт онлайн
Общество, 
Театр «Байкал» приглашает на виртуальный сольный концерт Б.Баттувшина

Уникальная личность, «человек-оркестр» талантливый музыкант, импровизатор и композитор, Баттувшин снискал славу во многих городах и странах мира. Ему подвластны самые разные музыкальные инструменты, он мастерски играет на морин хууре, бишхуре, сууха хууре, аман хууре – хомусе. Но особое место в творчестве музыканта занимает горловое пение – это особый дар, который дан далеко не каждому артисту, отмечают в пресс-службе минкультуры Бурятии.

- Когда играет Баттувшин, кажется, что душа вырвется из тела, требуя полноты каких-то неуловимых чувств. Звуки его музыки находят в ней отклик, будоража воображение и маня за великой тайной прошедших веков. Они выводят на простор – под синь небес, под сень лесных чащ, заставляя прислушиваться к дыханию земли… – однажды очень точно передала возникающие эмоции журналист Серафима Очирова.

В сольном концерте народный артист Бурятии представит все грани талантливого музыканта и исполнителя. Вместе с ним на сцену выйдут его коллеги – Национальный оркестр Бурятии – дирижёр Галмандах Баттулга, солисты театра «Байкал» и семья Баттувшина – Гуин Балданцэрэн, Цэнд Уенч, Болортуяа Балданцэрэн. В их исполнении прозвучат произведения бурятских и монгольских композиторов, любимые народные песни.

Трансляция концерта состоится 19 апреля в 16:00 на YouTube-канале театра «Байкал» и будет доступна в течение суток.

Возрастное ограничение 6+

Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе артисты театра песни и танца «Байкал» впервые провели онлайн-концерт в Instagram. Его увидели более 7000 зрителей из разных регионов России и других стран.

Артисты из Бурятии всё чаще устраивают виртуальные концерты в связи с пандемией коронавируса и закрытием учреждений культуры. 
концерт коронавирус театр "Байкал"
 
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