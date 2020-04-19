В Улан-Удэ 70 лет отмечает композитор Виктор Усович

В эти дни талантливый композитор, общественный деятель Виктор Алексеевич Усович принимает поздравления в честь своего 70-летия



Много лет Виктор Алексеевич сотрудничал с детской школой искусств №3 Улан-Удэ. Совместно с Сергеем Семыкиным, руководившим школой с 1987 по 2008 год, они воплощали в жизнь интересные проекты. Сегодня Сергей Семыкин обратился к Виктору Алексеевичу с открытым письмом. Приводим его полностью.



«Уважаемый Виктор Алексеевич!



В преддверии Вашего 70-летнего юбилея мне захотелось перелистать некоторые страницы истории Детской школы искусств № 3, к которым Вы имели самое непосредственное отношение.



В мае 1987 года в эфир республиканского радио вышла передача, посвященная проблемам детской хоровой музыки. Вы были её автором и ведущим. В этой передаче Вы впервые рассказал радиослушателям о мало кому известном тогда хоре младших классов Детской музыкальной школы № 3 под руководством В.М.Галактионовой.



Я думаю, что именно с этого времени началось тесное сотрудничество Детской школы искусств № 3 и мое лично с композитором В.А.Усовичем.



Многие годы Вы были членом комиссии по музыкально-эстетическому воспитанию детей и юношества Союза композиторов Российской Федерации и потому очень живо интересовались всем, что происходило в музыкальных школах города и республики. Мы часто обращались к Вам за советами, и Вы никогда не отказывали нам в помощи и моральной поддержке.

28 апреля 1988 году в отчетном концерте ДШИ № 3 в исполнении младшего хора ДШИ № 3 под управлением В.М.Галактионовой впервые прозвучал Ваш вокальный цикл на сл. Б.Сулимова «Озорняшки», которому была суждена долгая и счастливая жизнь. Он нечасто исполнялся со сцены, но стал очень популярен, благодаря снятому в 1991 году детской редакцией Республиканского телевидения музыкальному фильму под таким же названием (режиссер И.Г.Каратуева). Сейчас бы это назвали клипом. Клип на протяжении нескольких лет регулярно показывали в различных детских программах. Он и сегодня был бы вполне актуален, но вряд ли сохранился в фондах телевидения.

Когда в 1992 году назрел вопрос о названии хоров ДШИ № 3, то по поводу хора младших классов не было никаких сомнений и разногласий: конечно «Озорняшки»! А хор старших классов стал называться «Кантилена».



Я думаю, что именно Вы в 1989 году познакомили нас с незабвенной Э.Л.Родионовой, редактором музыкальных программ республиканского радио, которая с первой встречи влюбилась в «Кантилену», и, на протяжении почти 10 лет, ежегодно писала новые программы хора. Так с Вашей легкой руки мы записали на Радио более 100 произведений в исполнении хоров «Кантилена» и «Озорняшки».



В 1991 году по Вашей инициативе и непосредственном участии при Бурятской государственной филармонии была организована Детская филармония. До 2000 года Вы был ее художественным руководителем, а в 2000 году я стал Вашим преемником на этом посту и проработал до 2010 года.



Когда в 90-е годы прошлого столетия в звукозапись стали активно внедряться цифровые технологии, захотелось сделать цифровую запись «Кантилены». К кому обратиться – конечно, к Вам.

Вы посоветовали связаться с Леонидом Воробьевым, владельцем и руководителем единственной в то время в Улан-Удэ студии «Трек», оснащенной современной аппаратурой, позволявшей осуществлять записи в цифровом формате. Так в 1996 году появилась первая цифровая запись «Кантилены», включавшая 10 произведений. А в 1997 к ним добавились еще 13. Все эти записи вошли в первый в истории «Кантилены» компакт-диск.



В 1996 году в Улан-Удэ был организован Первый межрегиональный фестиваль детских хоров, Вы были членом Оргкомитета. В рамках фестиваля 17 мая в филармонии состоялся Ваш первый (?) авторский концерт, в программу которого вошли произведения для детей. Я очень хорошо помню светлую атмосферу этого дня и улыбающееся лицо М.А.Белокрыса (Вы, наверное, как всегда, были невозмутимы). В этом концерте состоялось первое исполнение Вашего нового цикла на слова Лидии Ореховой «Почему?!» в исполнении хора «Озорняшки» и инструментального ансамбля под моим руководством.



В том же году Вы познакомили меня и Е.И.Красикову с О.А.Свистковой и Х.М.Жармухамедовым. Знакомство и дальнейшее сотрудничество с этими замечательными музыкантами привели к осуществлению двух грандиозных проектов.



В 1997 году на сцене Бурятской филармонии состоялся сольный концерт Ольги Свистковой и Елены Красиковой, в котором Елена Ивановна выступила как солистка и как концертмейстер, а в 1999, когда стало известно о Фестивале детских школ искусств г. Улан-Удэ в г. Иркутске, и о том, что «Кантилена» будет его участником, у В.М.Галактионовой возникла идея исполнить несколько произведений из репертуара хора со струнным оркестром академии культуры, которым руководил Хамит Жармухамедов.



Хамит Менажевич дал согласие на сотрудничество, хотя с его слов, очень робел перед В.М.Галактионовой, а та, в свою очередь, робела перед ним.



Для совместного исполнения были выбраны Концерт ля минор А.Вивальди (солистка Ольга Свисткова), № 12 из «Stabat mater» Дж.Перголези, «Вокализ» Р.Паулса, «Колыбельная песня Клары» и «Clap you hand» Дж.Гершвина.



Вы, Виктор Алексеевич, не только поддержали идею, но и в короткие сроки оркестровали эти произведения для струнного оркестра совершенно безвозмездно. Впервые они были исполнены 15 апреля 2000 г. во Дворце культуры Иркутского авиационного завода, в совместном концерте камерного оркестра Х.Жармухамедова и хора «Кантилена», а второй раз – 6 мая на открытии II Межрегионального фестиваля детских хоров в г. Улан-Удэ. В эти же дни в Доме радио была записана последняя большая программа «Кантилены», включавшая и эти 5 произведений.



Помимо крупных циклических работ, исполненных хором «Озорняшки», хор «Кантилена», по Вашим словам, «блестяще исполнял Ваши торжественные патриотические композиции, такие, как «Гимн Улан-Удэ» на стихи Баира Дугарова, «Мой город над Селенгой» на стихи Анатолия Щитова, и, особенно, «Ветераны» на стихи Михаила Матусовского». В 2000 году, в дни празднования 55-летия Великой Победы исполнение «Кантиленой» «Ветеранов» на площади Советов г. Улан-Удэ «вызывало слезы не только у солдат Второй мировой, но и у более молодых наших современников».



В 2000-м же году хор «Кантилена» принял участие в одном из четырех Ваших авторских концертов на сцене оперного театра, посвященных Вашему 50-летию.



В 2004 году в преддверии 40-летия ДШИ № 3 Группа эстрадного вокала под руководством Л.Расторгуевой подготовила программу, в которую вошли и Ваши вокальные сочинения для детей: вокальные циклы «Почему?!», «Веселые песенки для маленьких и немаленьких» и по несколько номеров из циклов «Барабашка» и «Кошачьи песни». Концерт состоялся в Детской филармонии 17 апреля 2014 года.

В 2005 году Вы пригласили в филармонию директоров и хормейстеров школ искусств города и под рояль исполнили свой новый детский цикл «Вредные советы Григория Остера». Несмотря на то, что В.М.Галактионова к тому времени уже как 4 года не работала с хорами, я все же изъявил желание взяться за эту работу, но предложил исполнить цикл не хором, а солистами и вокальным ансамблем и Вы дали свое благословение. И все у нас получилось. И 29 апреля 2006 года на сцене филармонии состоялась мировая премьера цикла «Вредные советы Григория Остера», прошедшая с большим успехом.



К сожалению, это был последний крупный совместный проект ДШИ № 3 и композитора В.А.Усовича, хотя наше сотрудничество на этом не закончилось.



18 апреля 2008 на сцене филармонии состоялся концерт – презентация Вашего альбома пьес для фортепиано «Новые пьесы для моих старых друзей» в исполнении учащихся и преподавателей ДШИ города. Не остались в стороне и мои коллеги: Т.А.Перепечина исполнила пьесу «Субурган», а в исполнении Елены Красиковой прозвучали «Танго» и «Рондо».



В год Вашего шестидесятилетия 17 апреля 2010 года в филармонии состоялся авторский концерт, в котором в исполнении Марины Низамутдиновой, Анны Никоновой и Вероники Бутузовой прозвучала «Шутка» в переложении для двух скрипок и фортепиано Елены Красиковой.



Не могу не сказать и еще об одном нашем совместном «проекте», который наша школа и Вы лично успешно воплотили в жизнь. Наша выпускница 1998 года Дарья Коркина в 2008 году окончила ВСГАКИ по композиции в Вашем классе. Сегодня Дарья известный композитор и педагог, член Союза композиторов Бурятии (2010). Член Союза композиторов России (2011).



Уважаемый Виктор Алексеевич, рассказав о некоторых событиях в истории ДШИ № 3, к которым Вы имели непосредственное отношение, я, конечно же, что-то упустил. Наше сотрудничество не исчерпывалось перечисленными фактами Вашей и нашей творческой биографии.



Я благодарен Судьбе и Богу, что все это было, потому что работа над Вашими произведениями, сам процесс и, самое главное, результаты приносили лично мне колоссальное удовлетворение, вызывали эмоциональный подъем и благодарность публики.

Виктор Алексеевич, разрешите мне от всей души поздравить Вас с Вашим замечательным юбилеем, с 70-летием! Хочу пожелать Вам доброго здоровья, творческого долголетия, благополучия, хочу пожелать Вам новых произведений и чтобы они обязательно нашли дорогу к слушателям и «многая лета»!



Ваш Сергей Семыкин, директор ДШИ № 3 с 1987 по 2008 гг.

г. Улан-Удэ, 16 апреля 2020 г».





