В Бурятии начала работать новая информационная система мониторинга контактных лиц, находящихся на самоизоляции
Контроль за контактными лицами в Бурятии начали вести с помощью операторов мобильной связи, сообщили в пресс-службе правительстве республики.
Тем, которые впервые нарушили режим самоизоляции, приходит смс-уведомление с текстом: «Внимание! Вами нарушен режим самоизоляции. Просим строго соблюдать карантин и не покидать место проживания. При повторном нарушении информация будет передана в контрольные органы. Берегите себя и окружающих!».
При повторном нарушении сигнал передается в управление Роспотребнадзора и МВД по Бурятии.
- Ежедневно Роспотребнадзором направляются списки граждан, которые являются контактными или прибыли авиа или железнодорожным транспортом на территорию Бурятии. Данные загружаются в специальную программу. За первые два дня работы программы загружено в базу 615 абонентов-жителей Бурятии. Кроме того, с 16 апреля минкомсвязь России начал высылать перечень номеров абонентов, возможно контактировавших с заболевшими людьми, - сообщил председатель комитета информационных технологий администрации главы Бурятии Валерий Андронов.
Также с помощью данных о геолокации сотовых телефонов, полученных от операторов, определяется путь передвижения заболевших коронавирусом, и выявляются его контакты в течение инкубационного периода заболевания.
Как сообщал «Байкал-Daily», число случаев заражения коронавирусом в Бурятии на сегодня достигло 120.
В Бурятии за контактными лицами следят по смартфонам
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