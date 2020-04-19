По данным Бурятского гидрометцентра, 19 апреля по республике местами небольшой снег
Ночью местами по северо-востоку, юго-западу республики и южному берегу Байкала умеренные снегопады. Ветер северо-западный 8-13, местами порывы ночью до 14-19, днём до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, местами 9-14 мороза, днём 0-5 тепла, местами 1-6 мороза.
В Улан-Удэ ночью возможен слабый снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 1-3 тепла.
В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество, Фото:
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