 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Апреля

18 Апреля

17 Апреля

Популярное

В Бурятии сохранится прохладная погода

В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 апреля по республике местами небольшой снег

Ночью местами по северо-востоку, юго-западу республики и южному берегу Байкала умеренные снегопады. Ветер северо-западный 8-13, местами порывы ночью до 14-19, днём до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, местами 9-14 мороза, днём 0-5 тепла, местами 1-6 мороза.

В Улан-Удэ ночью возможен слабый снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 1-3 тепла.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области водителя-лихача остановили выстрелами
В Иркутской области водителя-лихача остановили выстрелами
Общество, 18.04.2020
Нарушитель находился пьяным за рулём 
Житель Бурятии продал украденный шуруповёрт прохожему
Житель Бурятии продал украденный шуруповёрт прохожему
Общество, 18.04.2020
На деньги с продажи он купил алкоголь 
В Улан-Удэ прошло освящение куличей. Фоторепортаж
В Улан-Удэ прошло освящение куличей. Фоторепортаж
Общество, 18.04.2020
Православные Бурятии готовятся к празднику Светлой Пасхи. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Жителей Бурятии поймали за сбором марихуаны
Жителей Бурятии поймали за сбором марихуаны
Общество, 18.04.2020
Все трое отказались проходить освидетельствование на употребление наркотиков
В музее в Улан-Удэ появился «Пегашка»
В музее в Улан-Удэ появился «Пегашка»
Общество, 18.04.2020
Жеребёнок появился на свет пару недель назад
«Чудо»: Сбитый лихачём в Бурятии мальчик идёт на поправку
«Чудо»: Сбитый лихачём в Бурятии мальчик идёт на поправку
Общество, 18.04.2020
О состоянии парализованного после страшного ДТП Максима рассказал экс-помощник главы Следственного комитета России

В Забайкалье трёхлетний ребёнок заразился коронавирусом
В Забайкалье трёхлетний ребёнок заразился коронавирусом
Общество, 18.04.2020
Малыш контактировал с больным родственником
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 26 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 26 апреля
Общество, 18.04.2020
Такое решение принял врио губернатора региона 
В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности
В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности
Общество, 18.04.2020
Профилактические рейды проводятся регулярно 

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^