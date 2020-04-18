В Иркутской области водителя-лихача остановили выстрелами





Пытаясь скрыться, он грубо нарушал ПДД, хаотично передвигался по всей проезжей части, выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации.



- В соответствии с федеральным законом «О полиции», сотрудник ГИБДД применил табельное оружие, повредив колесо автомобиля.

Лихача задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 23-летний местный житель, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В отношении мужчины составлены административные протоколы за невыполнение требований полицейских и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Его транспортное средство помещено на специализированную автостоянку.



В Иркутской области по время патрулирования в Черемховском районе внимание сотрудников полиции привлёк автомобиль «ВАЗ-2106», водитель которого двигался на большой скорости, игнорируя неоднократные требования инспекторов ДПС остановиться.