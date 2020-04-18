В Иркутской области водителя-лихача остановили выстрелами

В Иркутской области по время патрулирования в Черемховском районе внимание сотрудников полиции привлёк автомобиль «ВАЗ-2106», водитель которого двигался на большой скорости, игнорируя неоднократные требования инспекторов ДПС остановиться.
Пытаясь скрыться, он грубо нарушал ПДД, хаотично передвигался по всей проезжей части, выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации.
- В соответствии с федеральным законом «О полиции», сотрудник ГИБДД применил табельное оружие, повредив колесо автомобиля.
Лихача задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 23-летний местный житель, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В отношении мужчины составлены административные протоколы за невыполнение требований полицейских и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Его транспортное средство помещено на специализированную автостоянку.
- В соответствии с федеральным законом «О полиции», сотрудник ГИБДД применил табельное оружие, повредив колесо автомобиля.
Лихача задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 23-летний местный житель, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В отношении мужчины составлены административные протоколы за невыполнение требований полицейских и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Его транспортное средство помещено на специализированную автостоянку.