 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Апреля

17 Апреля

Популярное

В Иркутской области водителя-лихача остановили выстрелами

В Иркутской области водителя-лихача остановили выстрелами
Общество, 
Нарушитель находился пьяным за рулём

В Иркутской области по время патрулирования в Черемховском районе внимание сотрудников полиции привлёк автомобиль «ВАЗ-2106», водитель которого двигался на большой скорости, игнорируя неоднократные требования инспекторов ДПС остановиться. 

Пытаясь скрыться, он грубо нарушал ПДД, хаотично передвигался по всей проезжей части, выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации.

- В соответствии с федеральным законом «О полиции», сотрудник ГИБДД применил табельное оружие, повредив колесо автомобиля.
Лихача задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 23-летний местный житель, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В отношении мужчины составлены административные протоколы за невыполнение требований полицейских и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Его транспортное средство помещено на специализированную автостоянку. 
Иркутская область ГИБДД ПДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области водителя-лихача остановили выстрелами
В Иркутской области водителя-лихача остановили выстрелами
Общество, 18.04.2020
Нарушитель находился пьяным за рулём 
Житель Бурятии продал украденный шуруповёрт прохожему
Житель Бурятии продал украденный шуруповёрт прохожему
Общество, 18.04.2020
На деньги с продажи он купил алкоголь 
В Улан-Удэ прошло освящение куличей. Фоторепортаж
В Улан-Удэ прошло освящение куличей. Фоторепортаж
Общество, 18.04.2020
Православные Бурятии готовятся к празднику Светлой Пасхи. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Жителей Бурятии поймали за сбором марихуаны
Жителей Бурятии поймали за сбором марихуаны
Общество, 18.04.2020
Все трое отказались проходить освидетельствование на употребление наркотиков
В музее в Улан-Удэ появился «Пегашка»
В музее в Улан-Удэ появился «Пегашка»
Общество, 18.04.2020
Жеребёнок появился на свет пару недель назад
«Чудо»: Сбитый лихачём в Бурятии мальчик идёт на поправку
«Чудо»: Сбитый лихачём в Бурятии мальчик идёт на поправку
Общество, 18.04.2020
О состоянии парализованного после страшного ДТП Максима рассказал экс-помощник главы Следственного комитета России

В Забайкалье трёхлетний ребёнок заразился коронавирусом
В Забайкалье трёхлетний ребёнок заразился коронавирусом
Общество, 18.04.2020
Малыш контактировал с больным родственником
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 26 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 26 апреля
Общество, 18.04.2020
Такое решение принял врио губернатора региона 
В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности
В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности
Общество, 18.04.2020
Профилактические рейды проводятся регулярно 

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^