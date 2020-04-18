В Иркутске неизвестные напали на пожилого инвалида по зрению





Транспортная полиция Восточной Сибири ищет свидетелей тяжкого преступления, которое произошло 16 апреля с 19:45 до 20:10 на остановочном пункте «Мельниково» ВСЖД в городе Иркутске. Злоумышленники напали на пожилого человека.- По предварительной информации, двое неизвестных совершили разбойное нападение в отношении пенсионера, инвалида по зрению. Свидетелями данного преступления являются пассажиры пригородного поезда 6323, следовавшего по маршруту «ст. Глубокая - ст. Черемхово», в том числе две женщины оказавшие помощь потерпевшему, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Женщин просят выйти на связь.- Если вам известны какие-либо сведения об указанном преступлении просим обратиться по телефону 89501200382. Анонимность гарантируется, - заключили транспортные полицейские.