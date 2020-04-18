 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Апреля

17 Апреля

Популярное

В Иркутске неизвестные напали на пожилого инвалида по зрению

В Иркутске неизвестные напали на пожилого инвалида по зрению
Общество,  Фото:ВС ЛУ МВД России на транспорте
Полиция ищет свидетелей происшествия

Транспортная полиция Восточной Сибири ищет свидетелей тяжкого преступления, которое произошло 16 апреля с 19:45 до 20:10 на остановочном пункте «Мельниково» ВСЖД в городе Иркутске. Злоумышленники напали на пожилого человека.

- По предварительной информации, двое неизвестных совершили разбойное нападение в отношении пенсионера, инвалида по зрению. Свидетелями данного преступления являются пассажиры пригородного поезда 6323, следовавшего по маршруту «ст. Глубокая - ст. Черемхово», в том числе две женщины оказавшие помощь потерпевшему, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Женщин просят выйти на связь.

- Если вам известны какие-либо сведения об указанном преступлении просим обратиться по телефону 89501200382. Анонимность гарантируется, - заключили транспортные полицейские.

Иркутск разбой
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии поймали за сбором марихуаны
Жителей Бурятии поймали за сбором марихуаны
Общество, 18.04.2020
Все трое отказались проходить освидетельствование на употребление наркотиков
В музее в Улан-Удэ появился Пегашка
В музее в Улан-Удэ появился Пегашка
Общество, 18.04.2020
Жеребёнок появился на свет пару недель назад
«Чудо»: Сбитый лихачём в Бурятии мальчик идёт на поправку
«Чудо»: Сбитый лихачём в Бурятии мальчик идёт на поправку
Общество, 18.04.2020
О состоянии парализованного после страшного ДТП Максима рассказал экс-помощник главы Следственного комитета России

В Забайкалье трёхлетний ребёнок заразился коронавирусом
В Забайкалье трёхлетний ребёнок заразился коронавирусом
Общество, 18.04.2020
Малыш контактировал с больным родственником
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 26 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 26 апреля
Общество, 18.04.2020
Такое решение принял врио губернатора региона 
В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности
В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности
Общество, 18.04.2020
Профилактические рейды проводятся регулярно 
В Ангарске дети в апреле решили открыть «купальный сезон»
В Ангарске дети в апреле решили открыть «купальный сезон»
Общество, 18.04.2020
Несовершеннолетние переходили обмелевшую реку вброд
В Ангарске овчарка Люта помогла задержать подозреваемого в краже
В Ангарске овчарка Люта помогла задержать подозреваемого в краже
Общество, 18.04.2020
Служебная собака вышла на след злоумышленника 

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^