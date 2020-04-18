Скончались более трёхсот человек
По оперативным данным на 18 апреля в России зарегистрировано 36 793 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки - 4 785 случаев. Выздоровело 3 057 человек, умерло 313.
Проведено более 1,81 млн. тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области 57 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 44 человека госпитализировано, 11 выздоровело, 2 умерло.
В Забайкальском крае 39 лабораторно подтвержденных случаев, из которых 5 – контактировавшие с зараженными дети. Среди них двое граждан КНР, в одном случае мужчина выздоровел и был выписан в феврале. Всего выписано уже четверо.
В Бурятии на сегодня 115 случаев заражения. Выздоровели 34 человека, умерло 2 человека. Продолжают лечение в стационарах 79 человек.
В России почти 37 тысяч случаев заражения коронавирусом
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