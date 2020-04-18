 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Апреля

17 Апреля

Популярное

Жителей Бурятии поймали за сбором марихуаны

Жителей Бурятии поймали за сбором марихуаны
Общество,  Фото:pixabay.com
Все трое отказались проходить освидетельствование на употребление наркотиков

16 апреля неподалёку от села Иволгинск сотрудники дорожно-патрульной службы задержали двоих молодых людей 16 и 19 лет, занимавшихся сбором наркотического средства. У молодых людей было изъято около 250 граммов марихуаны. Известно, что старший из них условно осужден за квартирную кражу.

Там же полицейскими задержан ещё один сборщик наркотика – 36-летний мужчина. У него обнаружено 185 граммов запрещённого вещества.

Все они отказались от освидетельствования на предмет употребления наркотического средства, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы.

В отношении взрослых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Материалы по несовершеннолетнему переданы в СУ СК России по Бурятии для принятия правового решения, сообщает пресс-служба республиканского МВД. 
наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии поймали за сбором марихуаны
Жителей Бурятии поймали за сбором марихуаны
Общество, 18.04.2020
Все трое отказались проходить освидетельствование на употребление наркотиков
В музее в Улан-Удэ появился Пегашка
В музее в Улан-Удэ появился Пегашка
Общество, 18.04.2020
Жеребёнок появился на свет пару недель назад
«Чудо»: сбитый лихачём в Бурятии мальчик идёт на поправку
«Чудо»: сбитый лихачём в Бурятии мальчик идёт на поправку
Общество, 18.04.2020
О состоянии парализованного после страшного ДТП Максима рассказал экс-помощник главы Следственного комитета России

В Забайкалье трёхлетний ребёнок заразился коронавирусом
В Забайкалье трёхлетний ребёнок заразился коронавирусом
Общество, 18.04.2020
Малыш контактировал с больным родственником
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 26 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 26 апреля
Общество, 18.04.2020
Такое решение принял врио губернатора региона 
В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности
В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности
Общество, 18.04.2020
Профилактические рейды проводятся регулярно 
В Ангарске дети в апреле решили открыть «купальный сезон»
В Ангарске дети в апреле решили открыть «купальный сезон»
Общество, 18.04.2020
Несовершеннолетние переходили обмелевшую реку вброд
В Ангарске овчарка Люта помогла задержать подозреваемого в краже
В Ангарске овчарка Люта помогла задержать подозреваемого в краже
Общество, 18.04.2020
Служебная собака вышла на след злоумышленника 
В Улан-Удэ резко похолодало
В Улан-Удэ резко похолодало
Общество, 18.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 апреля по республике холодная погода

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^