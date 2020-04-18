Жителей Бурятии поймали за сбором марихуаны

Все трое отказались проходить освидетельствование на употребление наркотиков



16 апреля неподалёку от села Иволгинск сотрудники дорожно-патрульной службы задержали двоих молодых людей 16 и 19 лет, занимавшихся сбором наркотического средства. У молодых людей было изъято около 250 граммов марихуаны. Известно, что старший из них условно осужден за квартирную кражу.



Там же полицейскими задержан ещё один сборщик наркотика – 36-летний мужчина. У него обнаружено 185 граммов запрещённого вещества.



Все они отказались от освидетельствования на предмет употребления наркотического средства, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы.



В отношении взрослых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Материалы по несовершеннолетнему переданы в СУ СК России по Бурятии для принятия правового решения, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

